Длительное сидение без перерывов значительно увеличивает риск смерти от рака – ученые

Длительное сидение без перерывов может увеличивать риск развития онкологических заболеваний и смерти от них. К такому выводу пришли ученые из Великобритании, проанализировавшие данные более 91 тысячи человек, передает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Medicine. Исследователи использовали данные участников проекта UK Biobank, которые в течение недели носили датчики физической активности, а затем наблюдались в среднем 12,4 года.

"Выяснилось, что каждый дополнительный час непрерывного сидения продолжительностью не менее 30 минут был связан с увеличением риска смерти от рака на 9%. Кроме того, такой режим ассоциировался с более высокой вероятностью развития различных видов опухолей, включая рак пищевода, печени, почек, поджелудочной железы, толстой кишки, молочной железы, яичников и щитовидной железы", – отмечается в работе исследователей.

В то же время сидение с регулярными перерывами на движение демонстрировало противоположный эффект. Если заменить всего один час длительного сидения легкой физической активностью, риск смерти от рака снижался на 12%. При этом речь идет не об интенсивных тренировках – достаточно коротких прогулок, вставаний с рабочего места или другой легкой активности.

Авторы подчеркивают, что исследование не доказывает причинно-следственную связь, однако его результаты указывают, что для здоровья важно не только общее количество времени, проведенного сидя, но и то, насколько часто человек прерывает этот период движением.

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