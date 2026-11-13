Ракета и корабль должны вернуться целыми: SpaceX готовит рискованный эксперимент

Ученые заявили, что американская компания SpaceX впервые попытается вернуть на Землю весь космический корабль Starship. Его попытаются поймать гигантскими "руками" после возвращения с орбиты, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали астрономы Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, в ночь на 14 ноября SpaceX планирует провести 15-й испытательный полет сверхтяжелой ракеты Starship. Впервые в истории компания намерена вернуть на Землю не только ракетный ускоритель, но и сам космический корабль, поймав его механическими манипуляторами стартовой башни.

Запуск запланирован с космодрома Starbase в Южном Техасе. Стартовое окно должно открыться в 01:45 14 ноября по московскому времени и продлиться 75 минут. Это соответствует 03:45 по времени Астаны.

Речь идет о комплексе Starship, состоящем из двух частей: первой ступени Super Heavy и верхней ступени Ship. После старта они разделятся, и примерно через шесть с половиной минут ускоритель Super Heavy должен вернуться к стартовой площадке.

Там его попытаются поймать специальными механическими манипуляторами башни, которую называют Mechazilla ("Мехазилла"). Подобный прием SpaceX уже успешно применяла трижды, однако для новой версии ускорителя Super Heavy V3 это будет первая такая попытка.

Главное испытание ожидается спустя почти сутки.

После отделения от первой ступени корабль Ship 42 должен выйти на низкую околоземную орбиту высотой около 275 километров. По плану он проведет там более 22 часов, совершит примерно 14 витков вокруг Земли и выведет на орбиту 26 спутников связи нового поколения Starlink V3.

Затем корабль должен начать возвращение на Землю. Ориентировочно это произойдет в ночь на 15 ноября. SpaceX намерена поймать его теми же механическими манипуляторами стартовой башни, которые будут использоваться для возвращения первой ступени.

Таким образом, компания впервые попытается вернуть на стартовую площадку обе части ракетного комплекса после одного полета.

Зачем SpaceX нужна такая технология

Главная цель разработки Starship – создание полностью многоразовой космической транспортной системы. Если обе ступени удастся возвращать и повторно использовать, это потенциально позволит существенно сократить расходы на космические запуски и увеличить их частоту.

Именно на такую модель рассчитывает SpaceX: после возвращения, технического обслуживания и подготовки ракета и корабль смогут снова отправиться в космос.

Однако предстоящий полет остается испытательным. Успешный захват обеих частей не гарантирован: компания может отказаться от попытки возвращения корабля на стартовую площадку, если возникнут технические проблемы или условия окажутся неблагоприятными.

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