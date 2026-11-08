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Магнитная буря накрыла Землю: появились условия для полярных сияний

магнитная буря, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2026 09:15 Фото: magnific (создано ИИ)
На Земле зафиксирована магнитная буря уровня Kp5+. Причиной стал поток плазмы из корональной дыры на Солнце, в который планета вошла еще минувшей ночью, сообщает Zakon.kz.

По данным Лаборатории солнечной астрономии России, за последние двое суток скорость солнечного ветра в окрестностях Земли выросла примерно с 300 до 700 км/с. Несмотря на это, магнитосфера некоторое время оставалась относительно стабильной, однако в итоге началась буря.

Сейчас наблюдается быстрое усиление полярных сияний. Первые слабые свечения могут быть видны на северо-западе России при условии ясной погоды.

Ранее ученые заявили, что магнитные бури могут продлиться до середины ноября.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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