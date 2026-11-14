Тайна Вселенной длиною в 40 лет: телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил необычный сигнал

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" впервые зафиксировал особый тип излучения иона триводорода H₃⁺. Его существование ученые предсказывали еще в 1986 году, однако обнаружить сигнал не удавалось даже в лабораторных условиях, сообщает Zakon.kz.

По информации ScienceAlert, ион H₃⁺ состоит из трех ядер водорода и двух электронов. Он играет важную роль в химии межзвездного пространства, участвуя в образовании сложных, в том числе органических, молекул. За это его иногда называют "молекулой, создавшей Вселенную".

Исследователи обнаружили 26 характерных спектральных линий в излучении объекта Хербига – Аро HH 168, где потоки вещества от молодой звезды сталкиваются с окружающим газом и создают мощные ударные волны. Самый сильный сигнал имел статистическую значимость 72 сигма. Аналогичное излучение ученые нашли и в архивных наблюдениях другого объекта – HH 211.

Открытие поможет лучше изучить процессы рождения звезд и химические реакции в космосе. При этом ученым еще предстоит выяснить, почему обнаруженное излучение оказалось настолько интенсивным.

Ранее ученые обнаружили загадочный астероид, который ускоряется в космосе.