Загадочный астероид ускоряется в космосе: ученые не понимают, что происходит

Небольшой астероид 1998 KY26 ведет себя не так, как ожидали астрономы. Он неожиданно меняет скорость и направление движения, сообщает Zakon.kz.

По данным IFLScience, к астероиду уже направляется космический аппарат Hayabusa2. Астероид имеет диаметр всего около 11 метров, но вращается он с огромной скоростью. Один оборот вокруг своей оси занимает 5,35 минуты. При этом наблюдения показывают, что он получает дополнительное ускорение.

Сначала ученые предположили, что 1998 KY26 может быть так называемой темной кометой. Такие объекты выбрасывают газ, из-за чего меняют скорость движения, но при этом не оставляют заметного хвоста. Однако новое исследование поставило эту версию под сомнение.

По расчетам астрономов, астероид слишком сильно нагревается Солнцем, поэтому лед под его поверхностью вряд ли мог сохраниться надолго. Теперь ученые рассматривают другие объяснения, в том числе влияние солнечного излучения и тепла, которые выделяет сам объект.

Окончательного ответа пока нет. Разгадать тайну астероида может помочь японская миссия Hayabusa2. Аппарат должен сблизиться с ним в июле 2031 года и провести наблюдения.

В Таиланде на берег острова Май Пхай в провинции Краби выбросило загадочный объект, напоминающий обломок космического мусора. Происхождение находки пока не установлено и специалисты приступили к ее изучению.

