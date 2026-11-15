Вороны обошли людей по скорости принятия решений

Ученые после сложных экспериментов определили животное, которое способно быстро принимать решения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Science, две черные вороны определяли направление движения примерно за 235 миллисекунд – почти в два раза быстрее людей и обезьян в аналогичных экспериментах. Об этом говорится в исследовании ученых Тюбингенского университета.

Во время эксперимента птицам показывали движущиеся точки. Вороны должны были определить, в какую сторону движется большинство из них, и клюнуть соответствующую мишень. Даже при слабом сигнале птицы отвечали точнее, чем при случайном выборе. Когда направление было хорошо заметно, точность приближалась к 100%.

Ученые также выяснили, что мозг ворон начинал обрабатывать информацию уже через 70 миллисекунд после появления точек. Это говорит о том, что быстрая реакция птиц связана с эффективной работой мозга, а не просто с поспешными движениями.

При этом исследователи отмечают, что эксперимент проводился всего с двумя обученными воронами и не доказывает, что эти птицы в целом умнее людей.

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