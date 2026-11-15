#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+4°
$
444.3
490.91
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+4°
$
444.3
490.91
5.41
Наука и технологии

Вороны обошли людей по скорости принятия решений

Ворона, птица, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2026 08:57 Фото: pexels
Ученые после сложных экспериментов определили животное, которое способно быстро принимать решения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Science, две черные вороны определяли направление движения примерно за 235 миллисекунд – почти в два раза быстрее людей и обезьян в аналогичных экспериментах. Об этом говорится в исследовании ученых Тюбингенского университета.

Во время эксперимента птицам показывали движущиеся точки. Вороны должны были определить, в какую сторону движется большинство из них, и клюнуть соответствующую мишень. Даже при слабом сигнале птицы отвечали точнее, чем при случайном выборе. Когда направление было хорошо заметно, точность приближалась к 100%.

Ученые также выяснили, что мозг ворон начинал обрабатывать информацию уже через 70 миллисекунд после появления точек. Это говорит о том, что быстрая реакция птиц связана с эффективной работой мозга, а не просто с поспешными движениями.

При этом исследователи отмечают, что эксперимент проводился всего с двумя обученными воронами и не доказывает, что эти птицы в целом умнее людей.

В Казахстане открыли новый вид бабочки и назвали его в честь академика Манаша Козыбаева.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Теннис Финал Итоговый Турнир
09:00, Сегодня
Андреева и Свитолина разыграют главный трофей Итогового турнира года
ворон принимает решения
10:58, 26 октября 2026
Вороны принимают решения вдвое быстрее людей и обезьян – исследование
Пока человек думает, ворона уже решила: ученые обнаружили необычную способность птиц
23:16, 01 ноября 2026
Пока человек думает, ворона уже решила: ученые обнаружили необычную способность птиц
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Элина Свитолина поднимает вверх руку
10:25, Сегодня
Last Word on Sports поделился прогнозом на финал WTA Finals Андреева – Свитолина
Кайла Харрисон на фото перед боем
10:01, Сегодня
Кайла Харрисон удосрочила Аманду Нуньес на турнире UFC в Нью-Йорке
Кевин Холланд на ринге
09:27, Сегодня
На UFC 334 завершился топовый бой в весе Рахмонова: Медич и Холланд не выявили победителя
Овечкин обнимает партнера
09:04, Сегодня
Овечкин продлил безголевую серию до 13 матчей. До повторения антирекорда – одна игра
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: