В горах Восточного Казахстана обнаружили новый вид бабочки

В Казахстане открыли новый вид бабочки и назвали его в честь академика Манаша Козыбаева, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 13 ноября 2026 года, из заявления, размещенного на официальной странице Kozybayev University в Instagtam.

Так, в год 95-летия со дня рождения казахстанского историка и академика Манаша Козыбаева ученые описали новый для науки вид ночной бабочки. Ей дали название Scythobrya kozybayevi в честь известного ученого.

Сообщается, что открытие представили в совместной научной работе энтомологи из Казахстана и Великобритании – Сергей Титов из Института зоологии Казахстана и Павлодарского университета имени А. Маргулана, а также Антон Волынкин из African Natural History Research Trust.

Новый вид обнаружили в горах Аркалы в Восточном Казахстане. Бабочка относится к семейству совок.

"Теперь имя академика увековечено не только в истории Казахстана, но и в международной зоологической номенклатуре", – с гордостью отмечают ученые.

Манаш Козыбаев (1931-2002) – выдающийся советский и казахстанский ученый-историк, доктор исторических наук (1969), профессор (1970) и академик Национальной академии наук Казахстана (1989). Он внес фундаментальный вклад в изучение истории Казахстана, разработку концепции степной цивилизации Евразии и формирование современной исторической науки независимого государства.

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