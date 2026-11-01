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Наука и технологии

Пока человек думает, ворона уже решила: ученые обнаружили необычную способность птиц

Пока человек думает, ворона уже решила: ученые обнаружили необычную способность птиц, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2026 23:16 Фото: pixabay
Специалисты Тюбингенского университета в Германии провели исследование и пришли к выводу, что вороны способны принимать решения на основе зрительной информации примерно в два раза быстрее людей и обезьян. При этом высокая скорость не влияет на точность ответов, сообщает Zakon.kz.

По информации журнала Science, в эксперименте участвовали две серые вороны по кличкам Игги и Лемми. Птицам показывали на сенсорном экране движущиеся точки, часть которых смещалась влево или вправо. Задача заключалась в том, чтобы определить основное направление движения и нажать на соответствующую сторону экрана. За правильные ответы вороны получали мучных червей.

В среднем птицам требовалось всего 235 миллисекунд, чтобы принять решение. Даже когда направление движения было сложно определить из-за большого количества отвлекающих точек, вороны справлялись лучше случайного угадывания. При четких визуальных сигналах точность их ответов приближалась к 100%.

Ученые также изучили активность мозга птиц. Выяснилось, что нейроны начинают реагировать на визуальную информацию уже через 70 миллисекунд после ее появления. При этом механизм принятия решений оказался похож на тот, который ранее наблюдали у приматов.

Исследователи предполагают, что высокая скорость обработки информации могла развиться у птиц из-за необходимости быстро ориентироваться во время полета, замечать хищников и реагировать на изменения окружающей среды.

При этом ученые подчеркивают, что эксперимент проводился только с двумя воронами. Пока остается неизвестным, характерна ли такая скорость принятия решений для всех птиц или это особенность именно врановых.

Ранее сообщалось, что ученых удивила магнитная буря, накрывшая Землю.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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