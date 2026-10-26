Вороны принимают решения вдвое быстрее людей и обезьян – исследование

Вороны способны принимать некоторые решения вдвое быстрее людей и обезьян. К такому выводу пришли немецкие ученые, изучившие, как птицы распознают направление движения объектов, сообщает Zakon.kz.

Исследователи Тюбингенского университета в Германии выяснили, что вороны могут очень быстро обрабатывать визуальную информацию и выбирать правильный ответ. Результаты исследования опубликованы 25 октября 2026 года в научном журнале Phys.org.

В эксперименте участвовали две черные вороны. Птицам показывали на сенсорном экране движущиеся белые точки на черном фоне. Им нужно было определить, в каком направлении преимущественно двигались точки – влево или вправо, – и обозначить свой выбор, клюнув в соответствующую мишень на экране.

В среднем вороны принимали решение за 235 миллисекунд. При этом они сохраняли высокую точность ответов. Когда направление движения было хорошо различимо, точность приближалась к 100%. Даже в более сложных случаях птицы справлялись с заданием лучше, чем при случайном выборе.

Что происходило в мозге ворон

Чтобы понять, как птицы достигают такой скорости, ученые одновременно регистрировали активность нейронов в одной из областей их мозга – каудолатеральном нидопаллиуме. Эта область участвует в обработке информации и принятии решений и функционально сопоставима с префронтальной корой мозга человека.

Исследователи обнаружили, что сигналы, связанные с направлением движения, начинали различаться уже примерно через 70 миллисекунд после появления изображения. Это происходило задолго до того, как птица успевала обозначить свой выбор.

По мере обработки зрительной информации активность нейронов нарастала, пока не достигала определенного порога, после чего ворона выбирала соответствующий ответ. Нейронные сигналы отражали как направление движения, так и то, насколько четко оно было представлено на экране.

По словам ученых, полученные данные показывают, что процессы принятия решений в мозге птиц имеют сходство с механизмами, известными у людей и других приматов.

При этом мозг птиц устроен иначе: у них нет слоистой коры больших полушарий, характерной для млекопитающих. Тем не менее он способен обеспечивать сопоставимые базовые процессы принятия решений.

Почему вороны реагируют так быстро

Ученые предполагают, что преимущество птиц может быть связано с эволюционной необходимостью быстро обрабатывать зрительную информацию и реагировать на изменения окружающей среды.

Во время полета птицам необходимо точно маневрировать, избегать препятствий и быстро ориентироваться в пространстве. Зрение также помогает им находить и захватывать пищу.

Однако исследователям еще предстоит установить, какие именно особенности нервной системы обеспечивают воронам такое преимущество в скорости.

Авторы подчеркивают, что результаты исследования не означают, будто вороны в целом умнее людей или приматов. Работа посвящена определенной задаче – распознаванию направления движения и выбору ответа. Она показывает, что мозг птиц, несмотря на отличия в строении, способен обеспечивать исключительно быструю обработку зрительной информации.

Ранее исследователи, надеявшиеся отследить передвижения пяти австралийских сорок, наблюдали, как их эксперимент провалился, когда птицы начали помогать друг другу снимать отслеживающие устройства. Сорокам понадобился всего один час для того, чтобы обмануть людей.