Специалисты Тегеранского университета медицинских наук и других научных учреждений Ирана провели исследование и пришли к выводу, что регулярное употребление фруктов и овощей может быть связано с более низким риском развития депрессии, сообщает Zakon.kz.

По информации Journal of Affective Disorders, эксперты проанализировали данные 13 крупных когортных исследований с участием более 385 тысяч человек.

Согласно результатам метаанализа, у людей, которые употребляли больше всего фруктов и овощей, риск депрессии был на 37% ниже по сравнению с теми, кто ел их меньше всего. Каждые дополнительные 200 граммов этих продуктов в ежедневном рационе были связаны со снижением риска на 16%.

При отдельном анализе фруктов и овощей исследователи также обнаружили положительную связь. Высокое потребление фруктов ассоциировалось со снижением риска депрессии на 16%, а овощей – на 12%.

Ученые отмечают, что фрукты и овощи содержат витамины, клетчатку, флавоноиды и другие биологически активные вещества. Они могут поддерживать работу мозга, уменьшать окислительный стресс и воспалительные процессы, а также влиять на взаимодействие кишечника и нервной системы.

При этом авторы исследования призывают осторожно интерпретировать результаты. Большинство выявленных связей не получили высокой оценки достоверности, а сами исследования носили наблюдательный характер. Поэтому пока нельзя утверждать, что именно употребление фруктов и овощей напрямую предотвращает депрессию.

Исследователи считают, что для подтверждения выводов необходимы дополнительные качественные исследования.

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