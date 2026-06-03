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Наука и технологии

Популярные продукты оказались связаны с метаболическими нарушениями

конфеты, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 19:48 Фото: magnific
Исследователи из Ирана пришли к выводу, что регулярное употребление ультрапереработанных продуктов может быть связано с повышенным риском нарушений обмена веществ, сообщает Zakon.kz.

Результаты работы опубликованы в журнале Food & Function.

В исследовании приняли участие 528 взрослых человек. Ученые проанализировали особенности их питания и сопоставили данные с показателями здоровья, включая окружность талии и уровень триглицеридов в крови. Такое сочетание считается одним из признаков повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.

Анализ показал, что у людей, которые чаще употребляли ультрапереработанные продукты: сладости, снеки, газированные напитки, полуфабрикаты и готовые блюда, вероятность неблагоприятных метаболических изменений была примерно в 2,5 раза выше по сравнению с теми, кто включал такую пищу в рацион реже.

Наиболее выраженная связь наблюдалась среди женщин и людей с избыточной массой тела.

Кроме того, исследователи обнаружили, что некоторые категории ультрапереработанной пищи, особенно сладости, могут снижать естественную антиоксидантную защиту организма.

Авторы работы отмечают, что полученные результаты подтверждают связь между высоким потреблением ультрапереработанных продуктов и риском развития хронических заболеваний. По их мнению, сокращение доли такой пищи в рационе может способствовать сохранению здоровья и снижению вероятности метаболических нарушений.

Ранее мы сообщали, что врач раскрыл правильный способ убрать воду из уха.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
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