Международная группа исследователей обнаружила минерализованные красные кровяные клетки и сохранившиеся молекулы крови в кости динозавра, жившего около 115 млн лет назад. Находка сделана в останках теропода Aratasaurus museunacionali, обнаруженных в Бразилии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fox News, в образцах ученые выявили гем – компонент гемоглобина, отвечающий за перенос кислорода. Это подтвердило, что в окаменевших костях сохранились молекулярные следы крови.

По словам руководителя исследования, профессора Клити Грайс, открытие расширяет возможности изучения давно вымерших животных.





"Это не только расширяет известные сведения о находках древней крови, но и открывает прямой молекулярный путь к изучению физиологии давно исчезнувших животных, помогая лучше понять их самих и мир, в котором они жили", – отметила исследователь.

Ученые предполагают, что сохранению биологических структур способствовало быстрое захоронение останков в среде с низким содержанием кислорода и большим количеством микроорганизмов. Дополнительную защиту обеспечил минерал гаусманнит, который помог сохранить клеточные структуры и биомолекулы, действуя как своеобразная природная капсула времени.

Открытие может помочь исследовать эволюцию крови, обмен веществ и уровень активности древних динозавров. Кроме того, оно ставит под сомнение прежние представления о том, как долго биологические молекулы способны сохраняться в окаменелостях.

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