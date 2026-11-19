Кровь динозавра возрастом 115 миллионов лет нашли ученые в Бразилии
Как пишет Fox News, в образцах ученые выявили гем – компонент гемоглобина, отвечающий за перенос кислорода. Это подтвердило, что в окаменевших костях сохранились молекулярные следы крови.
По словам руководителя исследования, профессора Клити Грайс, открытие расширяет возможности изучения давно вымерших животных.
"Это не только расширяет известные сведения о находках древней крови, но и открывает прямой молекулярный путь к изучению физиологии давно исчезнувших животных, помогая лучше понять их самих и мир, в котором они жили", – отметила исследователь.
Ученые предполагают, что сохранению биологических структур способствовало быстрое захоронение останков в среде с низким содержанием кислорода и большим количеством микроорганизмов. Дополнительную защиту обеспечил минерал гаусманнит, который помог сохранить клеточные структуры и биомолекулы, действуя как своеобразная природная капсула времени.
Открытие может помочь исследовать эволюцию крови, обмен веществ и уровень активности древних динозавров. Кроме того, оно ставит под сомнение прежние представления о том, как долго биологические молекулы способны сохраняться в окаменелостях.
Ранее сообщалось, что мужчина копал яму во дворе и случайно нашел золотые слитки.