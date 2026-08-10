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Мир

Змея возрастом 80 млн лет помогла ученым раскрыть тайны эволюции

змея, рептилия, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 14:48 Фото: pexels
Ученые обнаружили в Бразилии хорошо сохранившуюся окаменелость древней змеи Tametara mirim, которая жила около 80 млн лет назад, сообщает Zakon.kz.

Эта удивительная находка помогла исследователям больше узнать о том, как эволюционировали первые змеи.

Так, с помощью компьютерной томографии специалисты создали трехмерную реконструкцию окаменелости и изучили не только скелет, но и внутреннюю структуру черепа, позволившую восстановить особенности мозга рептилии.

По данным издания Phys.org, Tametara mirim, вероятно, был приспособлен к жизни под землей. При этом другой изученный древний вид, Dinilysia patagonica, скорее всего, обитал на поверхности.

Ученые подчеркивают, уже около 80 млн лет назад разные линии древних змей осваивали подземную, наземную и морскую среду. Это, по их словам, свидетельствует о том, что их эволюция шла не по одному пути.

24 июля 2026 года мы рассказывали, где живут самые ядовитые змеи планеты и есть ли они в Казахстане.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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