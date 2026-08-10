Змея возрастом 80 млн лет помогла ученым раскрыть тайны эволюции

Ученые обнаружили в Бразилии хорошо сохранившуюся окаменелость древней змеи Tametara mirim, которая жила около 80 млн лет назад, сообщает Zakon.kz.

Эта удивительная находка помогла исследователям больше узнать о том, как эволюционировали первые змеи.

Так, с помощью компьютерной томографии специалисты создали трехмерную реконструкцию окаменелости и изучили не только скелет, но и внутреннюю структуру черепа, позволившую восстановить особенности мозга рептилии.

By 80 million years ago, early snakes were already split across underground, land and sea habitats, with fossils pointing to multiple evolutionary paths rather than one. @helsinkiuni @nature https://t.co/HmlkiRRhv5 — Phys.org (@physorg_com) August 10, 2026

По данным издания Phys.org, Tametara mirim, вероятно, был приспособлен к жизни под землей. При этом другой изученный древний вид, Dinilysia patagonica, скорее всего, обитал на поверхности.

Ученые подчеркивают, уже около 80 млн лет назад разные линии древних змей осваивали подземную, наземную и морскую среду. Это, по их словам, свидетельствует о том, что их эволюция шла не по одному пути.

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