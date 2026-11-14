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Мир

Мужчина копал яму во дворе и случайно нашел золотые слитки

Золотые слитки, монеты, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2026 06:06 Фото: pexels
Житель Франции обнаружил настоящий клад, когда готовил участок к строительству бассейна. Под землей оказались пять золотых слитков и десятки монет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Daily Galaxy, мужчина приобрел дом в городе Невиль-сюр-Сон недалеко от Лиона. Спустя год он решил построить во дворе дома бассейн, но во время земляных работ наткнулся на несколько пластиковых пакетов, в которых находились золотые слитки и монеты.

Общая стоимость найденного оценивается в 800 тысяч долларов (355 млн 318 тыс. тенге).

Владелец дома решил сообщить об этом местным властям. К проверке подключились полиция и региональное управление по делам культуры. Специалистам предстояло выяснить, имеет ли золото историческую находку.

Специалисты изучили серийные номера на слитках и установили, что золото было переплавлено около 20 лет назад. Проверка также показала, что оно было приобретено законно и не связано с кражей. В итоге власти признали находку не имеющей археологической ценности, а поскольку золото обнаружили на частной собственности мужчины, и никто не смог доказать право собственности на него, по французскому законодательству клад оставили ему.

Кому принадлежало богатство и почему его спрятали в саду, выяснить не удалось. Предыдущий владелец дома уже умер, а возможные наследники за находкой не обращались.

А в Китае состоялась невероятная сделка. Покупатель в период грандиозной распродажи приобрел двухкомнатную квартиру площадью 68 квадратных метров всего за 11 юаней (около 730 тенге).

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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