Роман Скляр посетил ряд предприятий Кокшетау

Кокшетау с рабочей поездкой посетил первый заместитель премьер-министра РК. Роман Скляр вместе с акимом Акмолинской области Ермеком Маржикпаевым ознакомился с ходом подготовки ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу" к предстоящему отопительному сезону.

Теплоснабжение города осуществляется котельными РК-1 и РК- 2.

В настоящее время за счет выделенных из резерва правительства порядка 2,6 млрд тенге ведутся работы по ремонту дымовых труб РК-1 и РК-2, водогрейного котла №7 и котлоагрегатов № 8,9,10. На сегодня общее выполнение составляет более 50%.

Наравне с этим проводятся работы по замене тепловых сетей протяженностью 3,3 км, восстановление и ремонт тепловой изоляции протяженностью 3,7 км. Проведен ремонт 1775 м сетей и 2 620 м изоляции тепловых сетей. Также заключен договор на замену 3 насосов.

"К началу отопительного сезона все работы должны быть завершены. Соответствующие средства выделены, проводите работы. В середине сентября планирую посетить п.Бестобе и Степногорска, проинспектировать подготовку к отопительному сезону объектов теплоснабжения и ТЭЦ города". Роман Скляр

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Во время объезда первый заместитель премьер-министра и глава региона посетили водоочистные сооружения. Во исполнения поручения главы государства реализуется проект "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружении города Кокшетау". В текущем году проект прошел корректировку, в целях реализации из областного бюджета предусмотрено 1,5 млрд тенге. На сегодня подрядной организацией ведутся строительные монтажные работы, закуп строительных и расходных материалов.

Также в ходе посещения первый заместитель премьер-министра и аким области были ознакомлены с ходом застройки мкр. Сарыарка.

Строительство начато в 2012 году. Территория всего жилого микрорайона составляет 1120 га, освоено проектами детальной планировки более 900 га.

Сданы в эксплуатацию ряд социально значимых объектов такие, как ІТ-школа им. Аль-Фараби на 900 мест, пожарное депо, клинико-реабилитационный центр "Виамедис", ледовая арена, 58 МЖД.

Ведутся работы по строительству 2 детских садов на 280 мест, школы на 1200, реабилитационного центра для лиц с инвалидностью на 150 мест. Отведены земельные участки для строительства 2 комфортных школ по 1500 мест, департамента полиции.

Запланировано строительство многопрофильной областной больницы на 630 коек. Планируется ввод в эксплуатацию 3 арендных и 4 кредитных домов.

Ермек Маржикпаев отметил, что будущий год для города будет юбилейным. Кокшетау исполняется 200 лет. На сегодня намечены большие планы по благоустройству города.

Далее состоялась встреча с инициативной группой жителей п.Бестобе. Жителями поселка были подняты вопросы по трудоустройству и дальнейшей судьбе рудника.

Работникам предприятия ТОО "Казахалтын" предложены имеющиеся вакансии на промышленных предприятиях города и активные меры занятости, а также социальные выплаты по потере работы до 6 месяцев.

Первый заместитель премьер-министра проинформировал, что данный вопрос находится на контроле в правительстве.

"Мы действуем в рамках закона и в интересах народа. В августе после установки насосов и труб на руднике Бестобе начнут работы по откачке воды", – отметил первый заместитель премьер-министра.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

На первых этапах восстановительных работ задействованы более 320 человек. По информации компании АО "АК Алтыналмас", которому принадлежит рудник Бестобе, по мере откачки воды и появления доступа к новым горным горизонтам будет дополнительно привлечено порядка 300 шахтеров из числа местного населения. На работу будут привлекать необходимое количество работников для восстановления предприятия с полной оплатой труда. Остальным незадействованным работникам предлагаются варианты трудоустройства на других производственных площадках АО "АК Алтыналмас" и корпорации "Казахмыс".

"Акиматом области будут приняты все необходимые меры по трудоустройству лиц, оставшихся без работы", – подытожил Скляр.