Известный блогер-путешественник из США гневно обратился к казахстанцам и вызвал благодарность

Уже известный многим в Казахстане блогер-путешественник Коннор из США все еще находится в нашей стране и успел обратить внимание на одну из проблем – мусор в популярных туристических горных местностях, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram 18 мая 2026 года путешественник оставил эмоционально-гневное обращение на фоне куч мусора.

"Природа Казахстана отвратительна. Как вы можете, ребята, так относиться к своей стране? Мы должны учить следующее поколение, все поколения, что это неприемлемо. И если вы будете относиться к своей стране как к мусорному баку, она превратится в него. И поскольку тысячи из вас, ребята, присылают мне сообщения с просьбой сфотографироваться вместе, у вас есть возможность прийти завтра, во вторник, 19 мая, в 17:30... ... Спасибо, ребята", – сказал американец.

Тех, кто захочет присоединиться, он попросил оставить комментарий к посту "Clean Kazakstan", чтобы он указал локацию "субботника". Много кто оставил такие комментарии. А кто-то высказал поддержку Коннору и поблагодарил его.

Укор от этого парня – урок молодежи.

Спасибо, это так верно.

Я за! Clean Kazakstan.

Где это место, приятель? Я уберу!

Вы молодец, хорошо, что у нас есть такие путешественники.

Вы правы на 100%.

