Культура и шоу-бизнес

Известный блогер-путешественник из США гневно обратился к казахстанцам и вызвал благодарность

американский путешественник Коннор, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 13:56 Фото: Instagram/camperghini
Уже известный многим в Казахстане блогер-путешественник Коннор из США все еще находится в нашей стране и успел обратить внимание на одну из проблем – мусор в популярных туристических горных местностях, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram 18 мая 2026 года путешественник оставил эмоционально-гневное обращение на фоне куч мусора.

"Природа Казахстана отвратительна. Как вы можете, ребята, так относиться к своей стране? Мы должны учить следующее поколение, все поколения, что это неприемлемо. И если вы будете относиться к своей стране как к мусорному баку, она превратится в него. И поскольку тысячи из вас, ребята, присылают мне сообщения с просьбой сфотографироваться вместе, у вас есть возможность прийти завтра, во вторник, 19 мая, в 17:30... ... Спасибо, ребята", – сказал американец.

Тех, кто захочет присоединиться, он попросил оставить комментарий к посту "Clean Kazakstan", чтобы он указал локацию "субботника". Много кто оставил такие комментарии. А кто-то высказал поддержку Коннору и поблагодарил его.

  • Укор от этого парня – урок молодежи.
  • Спасибо, это так верно.
  • Я за! Clean Kazakstan.
  • Где это место, приятель? Я уберу!
  • Вы молодец, хорошо, что у нас есть такие путешественники.
  • Вы правы на 100%.

Известный американский блогер-путешественник Коннор приехал в Казахстан в марте 2026 года и сразу привлек внимание, в том числе своей необычной машиной. Но у него самого возникли претензии к властям страны, однако ситуацию разъяснили. Позже блогер изменил свое мнение о Казахстане и сделал новое заявление. Кроме того, продюсер Баян Алагузова с супругом Турсеном Алагузовым с размахом встретили Коннора в своем доме в горах Алматы.

Ирина Капитанова
