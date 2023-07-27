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Почти половина казахстанцев не прочь сменить "офисную" профессию на рабочую специальность

Опрос: 43% казахстанцев не прочь освоить рабочую специальность Фото: Zakon.kz
43% опрошенных казахстанцев готовы сменить работу в офисе на квалифицированную рабочую специальность, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе компании HeadHunter 27 июля, почти половина опрошенных соискателей в Казахстане не исключает возможности сменить нынешнюю профессию на рабочую специальность. Соответствующий опрос компания провела в июле.

Респондентов просили оценить удовлетворенность текущей профессией. Как выяснилось, казахстанцы не в восторге от своей нынешней работы – средний показатель составил 5,7 балла из 10. Многие участники опроса сообщили, что хотели бы сменить профессию на рабочую специальность, потому что это обеспечит им стабильный заработок, более высокий доход, позволит заниматься любимым делом или даст больше возможностей для трудоустройства.

Вот на какие рабочие специальности казахстанцы готовы променять работу в офисе:

  • кондитер;
  • швея;
  • пекарь;
  • повар;
  • инженер-механик;
  • электрик;
  • автомеханик;
  • столяр;
  • машинист.

Впрочем, 57% опрошенных становиться рабочими все же не планируют. Их останавливает нежелание терять доход, осваивать с нуля новую профессию или наличие более хороших карьерных перспектив на нынешней работе.

О том, какие профессии наиболее востребованы в Казахстане в 2023 году, можно узнать здесь.

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