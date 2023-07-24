Абитуриенту: топ специальностей в Казахстане, профессии 2023 года
Потребности рынка труда Казахстана
Современные реалии, бурное экономическое развитие, глобальная цифровизация обусловливают востребованность определенных кадров. Причем специалистов не хватает в целых отраслевых сегментах. Последние опросы и социальные исследования показали, что дефицит составляет более 130 тыс. кадров. Не хватает как высококвалифицированных специалистов с высшим образованием, так и работников с профессионально-техническим уровнем подготовки. Однако важно понимать, что в последнем случае заработная плата будет значительно ниже. Не каждый предприниматель или руководитель предприятия готов устанавливать высокие оклады. Как показывает практика, зарплата в горнодобывающей отрасли гораздо больше, чем в аграрном секторе.
Учитывая актуальность проблемы, ведутся постоянный мониторинг и обобщение данных по актуальности основных профессий. Исследования ведутся с учетом запросов действующих предприятий и всех отраслей хозяйства страны.
Востребованные профессии (по статистическим данным)
Enbek.kz. Представленные на сайте данные основываются на результатах опроса "Атамекен", который отражает анализ потребности в кадрах на 2022–2024 гг. В нем участвовало около 32 тыс. субъектов предпринимательской деятельности из разных регионов Казахстана. Исследования показали, что темп прироста по потребностям в ближайшем будущем несколько снизится. Сохранится востребованность профессий со средней и низкой квалификацией: социальный работник, уборщик, подсобник, работник по благоустройству территорий и др. Зато снизятся запросы в области недвижимости и водоснабжения. По данным аналитики, наивысшая потребность в кадрах будет приходиться на 5 сфер деятельности: обрабатывающую промышленность, торговлю, строительство, образование и сельское хозяйство. Согласно национальному классификатору занятий – НКЗ, в ближайшие два года наибольшей популярностью у работодателей будут пользоваться продавцы, повара, швеи, трактористы и подсобные рабочие. Также останутся актуальными профессии бухгалтера, инженера и учителя.
Среди необходимых профессиональных навыков работодатели в первую очередь отмечают:
- ответственность и дисциплинированность;
- способность работать в команде и с людьми;
- пунктуальность.
HeadHunter, hh.kz. Это одна из крупнейших в Казахстане онлайн-площадок по поиску работы и найму людей. Виртуальный сервис позволяет налаживать контакты между работодателями и соискателями. На основе имеющихся запросов был составлен рейтинг востребованных в данный момент в стране вакансий. Наибольшее количество запросов поступает из области торговли. Большим спросом пользуются квалифицированные менеджеры по продажам и работе с клиентами. Среди руководящих должностей востребованными являются начальники отделов и производств, технические руководители.
Другие необходимые кадры:
- главный, ведущий бухгалтер, а также узкопрофильные специалисты: для банковской сферы, ТМЦ, на первичную документацию и др.;
- программисты, в том числе для работы на дому;
- специалисты по учету, склада и т. д.
Egov.kz. Электронный портал правительства Казахстана, создан как единый механизм для взаимодействия рядовых граждан и государства.
Согласно приведенным на его страницах данным, в список наиболее востребованных профессиональных областей входят:
- инженерия. Причем фокус значительно сдвигается на промышленное производство. По данным сервиса, в топе будут строители, энергетики, металлурги, работники нефте- и газодобывающей отрасти;
- IT. Спросом будут пользоваться специалисты, задействованные в создании сайтов и улучшении интернет-имиджа компаний: веб-разработчики и дизайнеры, программисты, SEO-специалисты, сисадмины, контент-менеджеры, тестировщики и копирайтеры. Один из важных плюсов данного сегмента – возможность работы удаленно, не выходя из дома;
- нанотехнологии. Это одно из перспективных направлений, которое постоянно требует высококвалифицированных знающих специалистов.
Востребованные медицинские профессии
На "Ярмарке вакансий", которая прошла в Казахском национальном медицинском университете имени Санжара Асфендиярова, стало известно, что на данный момент открыто 3 450 вакансий медработников. В 2023 году нужно закрыть потребность в терапевтах (общая врачебная практика), педиатрах, акушерах-гинекологах, анестезиологах, психиатрах и др.
Согласно статистическим данным, потребность в дополнительных медицинских кадрах полностью отсутствует только в Карагандинской и Туркестанской областях. Даже в Астане наблюдается постоянная нехватка квалифицированных работников. Еще хуже складывается ситуация в регионах страны. Высокий спрос на врачей наблюдается в Костанайской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Акмолинской областях.
Учитывая глобальность проблемы квалифицированных медработников в масштабах страны, ее пытаются решить на разных уровнях. Одним из шагов в эту сторону стала программа "С дипломом - в село". Она позволяет молодым специалистам, которые выбрали работу в регионах, получить разовую выплату в размере 100 МРП (345 тыс. тенге). Также при необходимости им предоставляется бесплатное жилье. Чтобы обзавестись собственным домом, врач может подать на льготную (под 0,01 процента годовых) ипотеку с субсидией на сумму более 5 млн тенге. Некоторые больницы готовы выплачивать единоразовую сумму из собственного бюджета. Региональное управление здравоохранения Костанайской области предоставляет значительные финансовые пакеты компенсации новым медицинским работникам. Им предоставляются единовременные выплаты: 3,5 миллиона тенге тем, кто остается в городах, и 5 – устраивающимся на работу в районах. При этом в 2022 году средняя зарплата медицинского персонала составляла 279 тыс., а врачей – 515 тыс. тенге.
Наиболее высокооплачиваемые профессии в Казахстане
Востребованность специальности не всегда является гарантией хорошей оплаты труда. Как показывает практика, наиболее доходными являются профессии, требующие специальных знаний и высшего образования. В рейтинг пяти наиболее высокооплачиваемых входят:
- программисты. Занимаются разработкой программного обеспечения для разнообразных гаджетов: телефонов, планшетов и компьютеров. Отдельные специалисты обслуживают корпоративные информационные системы. В зависимости от опыта и знания программист может зарабатывать в месяц до 1,5 млн KZT;
- пилоты гражданской авиации. От них зависят комфорт и безопасность пассажиров лайнера, поэтому к таким специалистам предъявляют повышенные требования. Важные характеристики для них – стрессоустойчивость, ответственность, способность быстро принимать решения, особенно в экстремальных условиях. Однако и уровень заработных плат соответствующий. Он может достигать миллиона тенге;
- менеджеры по развитию бизнеса. Участвуют в разработке стратегии развития компании. Они отвечают за освоение новых рынков и направлений деятельности, предлагают перспективные каналы продаж, пути привлечения клиентов и др. Знающий специалист этого направления может претендовать на заработную плату в размере от 500 000 до 750 000 KZT;
- HR-менеджеры. Отвечают за наем квалифицированного персонала, который будет вести компанию к успеху. Также опытный специалист создает кадровый резерв, планирует расширение или сокращение штата. Он разрабатывает систему мотивации, отвечает за корпоративную культуру. Опытные и ответственные HR-менеджеры высоко ценятся на рынке труда. Их заработная плата может составлять около 200 тысяч тенге;
- врачи. Одной из наиболее привлекательных по уровню оплаты специализаций являются стоматологи. Причем более привлекательные зарплаты предлагают частные клиники. Высокими доходами отличается сфера эстетической стоматологии. Оклад таких специалистов может достигать миллиона тенге.