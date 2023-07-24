Абитуриенту: топ специальностей в Казахстане, профессии 2023 года

Выбор профессии во многом определяет будущее человека, его возможность самореализоваться и получать в дальнейшем удовольствие от работы. Но не только личные предпочтения стоит учитывать при рассмотрении вариантов. Большое значение имеет востребованность специальности.

Потребности рынка труда Казахстана

Современные реалии, бурное экономическое развитие, глобальная цифровизация обусловливают востребованность определенных кадров. Причем специалистов не хватает в целых отраслевых сегментах. Последние опросы и социальные исследования показали, что дефицит составляет более 130 тыс. кадров. Не хватает как высококвалифицированных специалистов с высшим образованием, так и работников с профессионально-техническим уровнем подготовки. Однако важно понимать, что в последнем случае заработная плата будет значительно ниже. Не каждый предприниматель или руководитель предприятия готов устанавливать высокие оклады. Как показывает практика, зарплата в горнодобывающей отрасли гораздо больше, чем в аграрном секторе.

Учитывая актуальность проблемы, ведутся постоянный мониторинг и обобщение данных по актуальности основных профессий. Исследования ведутся с учетом запросов действующих предприятий и всех отраслей хозяйства страны.

Востребованные профессии (по статистическим данным)

Enbek.kz. Представленные на сайте данные основываются на результатах опроса "Атамекен", который отражает анализ потребности в кадрах на 2022–2024 гг. В нем участвовало около 32 тыс. субъектов предпринимательской деятельности из разных регионов Казахстана. Исследования показали, что темп прироста по потребностям в ближайшем будущем несколько снизится. Сохранится востребованность профессий со средней и низкой квалификацией: социальный работник, уборщик, подсобник, работник по благоустройству территорий и др. Зато снизятся запросы в области недвижимости и водоснабжения. По данным аналитики, наивысшая потребность в кадрах будет приходиться на 5 сфер деятельности: обрабатывающую промышленность, торговлю, строительство, образование и сельское хозяйство. Согласно национальному классификатору занятий – НКЗ, в ближайшие два года наибольшей популярностью у работодателей будут пользоваться продавцы, повара, швеи, трактористы и подсобные рабочие. Также останутся актуальными профессии бухгалтера, инженера и учителя.

Среди необходимых профессиональных навыков работодатели в первую очередь отмечают:

ответственность и дисциплинированность;

способность работать в команде и с людьми;

пунктуальность.

HeadHunter, hh.kz. Это одна из крупнейших в Казахстане онлайн-площадок по поиску работы и найму людей. Виртуальный сервис позволяет налаживать контакты между работодателями и соискателями. На основе имеющихся запросов был составлен рейтинг востребованных в данный момент в стране вакансий. Наибольшее количество запросов поступает из области торговли. Большим спросом пользуются квалифицированные менеджеры по продажам и работе с клиентами. Среди руководящих должностей востребованными являются начальники отделов и производств, технические руководители.

Другие необходимые кадры:

главный, ведущий бухгалтер, а также узкопрофильные специалисты: для банковской сферы, ТМЦ, на первичную документацию и др.;

программисты, в том числе для работы на дому;

специалисты по учету, склада и т. д.

Egov.kz. Электронный портал правительства Казахстана, создан как единый механизм для взаимодействия рядовых граждан и государства.

Согласно приведенным на его страницах данным, в список наиболее востребованных профессиональных областей входят:

инженерия. Причем фокус значительно сдвигается на промышленное производство. По данным сервиса, в топе будут строители, энергетики, металлурги, работники нефте- и газодобывающей отрасти;

IT. Спросом будут пользоваться специалисты, задействованные в создании сайтов и улучшении интернет-имиджа компаний: веб-разработчики и дизайнеры, программисты, SEO-специалисты, сисадмины, контент-менеджеры, тестировщики и копирайтеры. Один из важных плюсов данного сегмента – возможность работы удаленно, не выходя из дома;

нанотехнологии. Это одно из перспективных направлений, которое постоянно требует высококвалифицированных знающих специалистов.

Востребованные медицинские профессии

На "Ярмарке вакансий", которая прошла в Казахском национальном медицинском университете имени Санжара Асфендиярова, стало известно, что на данный момент открыто 3 450 вакансий медработников. В 2023 году нужно закрыть потребность в терапевтах (общая врачебная практика), педиатрах, акушерах-гинекологах, анестезиологах, психиатрах и др.

Согласно статистическим данным, потребность в дополнительных медицинских кадрах полностью отсутствует только в Карагандинской и Туркестанской областях. Даже в Астане наблюдается постоянная нехватка квалифицированных работников. Еще хуже складывается ситуация в регионах страны. Высокий спрос на врачей наблюдается в Костанайской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Акмолинской областях.

Учитывая глобальность проблемы квалифицированных медработников в масштабах страны, ее пытаются решить на разных уровнях. Одним из шагов в эту сторону стала программа "С дипломом - в село". Она позволяет молодым специалистам, которые выбрали работу в регионах, получить разовую выплату в размере 100 МРП (345 тыс. тенге). Также при необходимости им предоставляется бесплатное жилье. Чтобы обзавестись собственным домом, врач может подать на льготную (под 0,01 процента годовых) ипотеку с субсидией на сумму более 5 млн тенге. Некоторые больницы готовы выплачивать единоразовую сумму из собственного бюджета. Региональное управление здравоохранения Костанайской области предоставляет значительные финансовые пакеты компенсации новым медицинским работникам. Им предоставляются единовременные выплаты: 3,5 миллиона тенге тем, кто остается в городах, и 5 – устраивающимся на работу в районах. При этом в 2022 году средняя зарплата медицинского персонала составляла 279 тыс., а врачей – 515 тыс. тенге.

Наиболее высокооплачиваемые профессии в Казахстане

Востребованность специальности не всегда является гарантией хорошей оплаты труда. Как показывает практика, наиболее доходными являются профессии, требующие специальных знаний и высшего образования. В рейтинг пяти наиболее высокооплачиваемых входят: