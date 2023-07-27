ДЧС обратился к алматинцам: Отложите поход в горы

В Алматы объявили высокую селевую опасность, приведены в повышенную готовность подразделения ДЧС, сообщает Zakon.kz.

В сообщении ДЧС сказано, что 28 июля в Алматы и прилегающей горной местности ожидаются временами сильный дождь, гроза, град.



"В связи с повышенным температурным фоном, установившимся за последние 13 дней, в горах Алматы отмечена высокая степень селевой опасности гляциального (ледникового) и ливневого генезиса (происхождения). При сильных дождях возможны селевые проявления". Пресс-служба ДЧС Алматы

Кроме того, сказано, что в режим повышенной готовности приведены спасательные подразделения, дислоцирующиеся в Алматы, а также службы гражданской защиты, районные акиматы, аварийно-спасательная, инженерная техника служб гражданской защиты города.

"Подразделения Казселезащиты переведены на учащенный режим наблюдений на селеопасных участках, проводятся аэровизуальные и наземные обследования, организовано круглосуточное дежурство инженерно-технических работников". Пресс-служба ДЧС Алматы

Спасатели напоминают: шансов спастись, попав в селевой поток, практически нет, но встречи с ним можно избежать.

"Просим не посещать горы в связи с риском возникновения селей". Пресс-служба ДЧС Алматы

Как действовать в селеопасной обстановке:

постоянно следить за сообщениями СМИ об обстановке в горах;

при угрозе или внезапном селе, поднимитесь на самые возвышенные точки рельефа;

не разбивайте палаточный лагерь, не останавливайтесь на отдых и вблизи селеопасных русел, на озерных перемычках (дамбах) и под ними;

покиньте селеопасное русло, если в верховьях селеопасного бассейна наблюдается ливневый дождь.



25 июля 2023 года ДЧС Алматинской области предупредил жителей региона о риске паводков на реках из-за дождей в горах.