ДЧС обратился к алматинцам: Отложите поход в горы
Фото: Zakon.kz
В Алматы объявили высокую селевую опасность, приведены в повышенную готовность подразделения ДЧС, сообщает Zakon.kz.
В сообщении ДЧС сказано, что 28 июля в Алматы и прилегающей горной местности ожидаются временами сильный дождь, гроза, град.
"В связи с повышенным температурным фоном, установившимся за последние 13 дней, в горах Алматы отмечена высокая степень селевой опасности гляциального (ледникового) и ливневого генезиса (происхождения). При сильных дождях возможны селевые проявления".Пресс-служба ДЧС Алматы
Кроме того, сказано, что в режим повышенной готовности приведены спасательные подразделения, дислоцирующиеся в Алматы, а также службы гражданской защиты, районные акиматы, аварийно-спасательная, инженерная техника служб гражданской защиты города.
"Подразделения Казселезащиты переведены на учащенный режим наблюдений на селеопасных участках, проводятся аэровизуальные и наземные обследования, организовано круглосуточное дежурство инженерно-технических работников".Пресс-служба ДЧС Алматы
Спасатели напоминают: шансов спастись, попав в селевой поток, практически нет, но встречи с ним можно избежать.
"Просим не посещать горы в связи с риском возникновения селей".Пресс-служба ДЧС Алматы
Как действовать в селеопасной обстановке:
- постоянно следить за сообщениями СМИ об обстановке в горах;
- при угрозе или внезапном селе, поднимитесь на самые возвышенные точки рельефа;
- не разбивайте палаточный лагерь, не останавливайтесь на отдых и вблизи селеопасных русел, на озерных перемычках (дамбах) и под ними;
- покиньте селеопасное русло, если в верховьях селеопасного бассейна наблюдается ливневый дождь.
25 июля 2023 года ДЧС Алматинской области предупредил жителей региона о риске паводков на реках из-за дождей в горах.
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