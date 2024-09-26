ДЧС обратился к алматинцам

ДЧС Алматы обратился к горожанам из-за штормового предупреждения, сообщает Zakon.kz.

Ведомство рекомендует туристам и жителям города отменить походы в горы на ближайшие дни в связи с плохими погодными условиями.

"На основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" ДЧС Алматы информирует, что в связи с прогнозом дождей, местами сильных, в период с 26 по 27 сентября в горных районах, прилегающих к территории Алматы, ожидается формирование склоновых стоков и подъемы уровней воды на реках", – сказано в распространенном сообщении.

Из-за сильных дождей 26-27 сентября формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках прогнозируют в горных и предгорных районах Алматинской области. Синоптики предупредили, что при превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.

В Алматы 26 сентября днем ожидается временами сильный дождь.