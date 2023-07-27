57 тысяч онлайн-ботов в строю, или технологии на службе у провокаторов

Провокационная история с онлайн-петицией за отставку акима Алматы Ерболата Досаева получила неожиданное продолжение, хотя, как правило, предыдущие подобные вбросы, будоражащие массовое сознание казахстанцев, оказывались одноразовыми выходками.

Но сама деятельность нынешнего акима Алматы, как отмечает политолог Антон Морозов, открыла для не самых чистоплотных активистов возможность к продолжению темы.



Не секрет, что аким Досаев регулярно проводит встречи с жителями всех алматинских районов, где доступ к микрофону открыт для любых желающих. Эти площадки уже становились местом различных провокационных выходок, но впервые встреча акима с жителями Алматы была использована для откровенного политического эпатажа.

"Некто Аружан Дуйсебаева, активистка незарегистрированной Демпартии Жанболата Мамая, получила возможность задать акиму вопрос о петиции, хотя ее провокационная деятельность, основанная на хайпе вокруг госслужащих, хорошо известна в южной столице. Ерболат Досаев выслушал вопли активистки про 57 тысяч подписантов и вполне спокойно указал на очевидные для многих вещи". Антон Морозов, эксперт в области СМИ

Во-первых, уточняет Морозов, эти 57 тысяч подписантов – абсолютно анонимные пользователи, которые, весьма вероятно, являются ботами.

К слову, скандал с ботами-подписантами именно этой петиции уже был, его поднимали "коллеги" Аружан Дуйсебаевой, обвиняя Ерболата Досаева в их нашествии.

"Что, откровенно говоря, уже тогда вызвало сомнения в подлинности хотя бы одной подписи под этим документом. Дело в том, что за петиции, подобные этой, любой человек может проголосовать минимум шесть раз, зарегистрировав аккаунты в популярных в Казахстане соцсетях. А его реальное географическое положение и вовсе не имеет значения, хотя в данном конкретном случае предполагается, что голосовать должны только алматинцы – в конце концов, речь же об акиме их города. Но подписанты, если они алматинцы, живут по какому-то странному графику. Как показала статистика подписей под петицией, основной вал пользователей приходился на ночные часы – с 3 до 5 утра. Причем наплыв в эти часы составлял примерно по сотне подписей в три минуты". Антон Морозов

Морозов продолжает, что можно предположить, что активность подписантов связана с несколько иным, чем в Казахстане, часовым поясом – например, московским, где время отстает от нашего на три часа.

И в какой-то момент алгоритм сбился, что привело к якобы поддержке российскими ботами Ерболата Досаева. Потом сбой удалось исправить, а эту досадную оплошность организаторы петиции свалили на самого акима.

Во-вторых, заявляет он, в Казахстане пока еще отсутствует легитимный институт онлайн-петиций, предполагающий честную игру на этом довольно скользком поле. Нужный законопроект до сих пор находится на рассмотрении в Парламенте, и пока он не принят, легитимной площадки для онлайн-петиций попросту не существует. А те, которые используются сейчас, настолько дырявые, что два человека легко могут создать видимость активности десятков тысяч пользователей. Что, собственно, и произошло в разбираемом случае.

"В-третьих, даже если все эти 57 тысяч желающих отставки Досаева реальны, и они действительно проживают в Алматы, они составляют смехотворную долю от двухмиллионного населения города. Но проблема таких как Аружан Дуйсебаева в том, что этих тысяч не существует в реальности. Все мы помним митинг против Досаева, организованный все той же Демпартией. Предполагалось, что они сумеют затянуть на него как минимум 500 человек, не замахиваясь на какие-то там тысячи. В действительности же пришла едва ли сотня зевак, причем часть из них – агенты в штатском". Антон Морозов

На самом деле, уверен Морозов, алматинцы видят, что работа в городе кипит, и проблемы, которые копились долгие годы, хоть как-то, но начали решаться. Несколько лет назад центр города превратился в стройплощадку, тогда все тоже недовольно бурчали, но в итоге получили великолепный променад по Панфилова, обновленный Арбат, приобрели черты приличного европейского города.

"Сейчас же перед командой акимата стоит более крутая задача, осложненная проблемами не только "старого" Алматы, но и новых присоединенных к городу территорий. Бездумная раздача земель в предгорьях и на горных прилавках, вдоль берегов бурных горных рек, имеющих свойство периодически разливаться, создавая селевые потоки – все это мы прошли с начала независимости и слышали лишь слабые голоса против от недовольных алматинцев. Теперь же, когда в сфере градостроительства начали наводить долгожданный порядок, недовольные как будто решили проявить себя. Однако на самом деле источники этого недовольства – очевидно, те, кому нынешняя деятельность городского акимата поперек горла. Лобби застройщиков давно слилось в страстном танце с нечистоплотными городскими активистами, устраивающими истерики на публике строго по заказу. Не стоит ли здесь поискать организаторов петиции против акима Досаева, оказавшегося именно тем крепким орешком, об который могут сломать зубы ненасытные олигархи-строители". Антон Морозов

Возвращаясь к теме онлайн-петиций, остается отметить важное, отмечает он.

Нынешние площадки, на которых можно создавать подобные провокационные вбросы – последние заповедники старого анонимного Интернета, с его безудержным хейтом и буллингом, полчищами троллей и прочей нечисти. Здесь не требуется регистрация, здесь любой может выдать себя за кого угодно и, прикрывшись этой маской, совершить атаку на репутацию вполне реального политика, госслужащего.

Помнится, в начале нулевых существовал сайт kompromat.kz, через который гнали порой откровенную дичь о высокопоставленных госслужащих, депутатов, известных бизнесменов под видом инсайдерской информации. Сегодня роль такого сливного бачка с полным правом заняли площадки для онлайн-петиций. Всего за несколько лет, с 2020 года, по Казахстану появилось 213 таких петиций, и самые хайповые – то есть, оторванные от реальности и играющие на эмоциях людей, создавались активистами из Алматы. Тут вам и петиция о признании в Алматы экологической катастрофы (а авторы этого заявления были хотя бы раз, например, в любом крупном индийском городе?), и призыв присоединить жилой комплекс в Алматинской области к южной столице, и переименовать проспект Назарбаева непонятно во-что.

Как видим, петиции, создаваемые алматинскими или якобы алматинскими активистами, нацелены скорее на скандал, провокации, чем на серьезное решение накопившихся городских проблем. Что же до обсуждаемой петиции за отставку акима, то удалось выяснить в департаменте полиции города, что Сергей Егоров, якобы ее автор, вообще не существует в реальности – человек с такими паспортными данными не проживает в Алматы. Что и требовалось доказать – провокационный документ мог создать только фейковый персонаж, и подписались под этим документом также преимущественно фейковые алматинцы.





"Что же до Ерболата Досаева, то моя задача состоит не в том, чтобы спасти его от "недовольных горожан". Петиция против него – просто отличная демонстрация, куда скатывается публичная политика в стране, когда провокаторы могут воображать, будто диктуют государству свою волю. Досаев – чиновник, находящийся на своем месте, поскольку проблемы такого города как Алматы, копившиеся десятилетиями, не решить сюсюканьем и уговорами. Здесь нужна пусть и грубая, горькая, но правда. Потому что алматинские проблемы не сыпались с неба, их не послали нам инопланетяне – мы сами создавали их себе при преступном попустительстве предыдущих градоначальников". Антон Морозов

Абсурдность ситуации, когда кто-то вроде Аружан Дуйсебаевой трясет очевидно фейковыми 57 тысячами подписей, легко понять, если представить, что вместо требования об отставке Досаева появилась петиция о коллективном отлете всего Алматы на Марс. И ее абсолютно точно подписало бы не меньшее количество пользователей, причем совершенно реальных – просто по приколу. И что, мы бы всерьез после этого рассуждали о технических способах запустить южную столицу в космос?

"Поэтому я считаю, что использовать инструмент фейковых петиций сегодня могут лишь те, кто желает внести раздор в наше общество, тем или иным образом дестабилизировать ситуацию, саботировать работу государственных органов. До того, как будет подписан официальный закон, создающий легитимный институт сбора общественного мнения, рекомендуем не верить никакой из этих самых онлайн-петиций, не вестись на чужие и кем-то явно оплаченные провокации", – заключил Морозов.