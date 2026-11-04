Покалеченный на работе казахстанец пошел в суд против своего работодателя

Павлодарец через суд добился компенсации в 4 млн тенге за тяжелую травму, полученную на производстве. В результате несчастного случая работник лишился пальца на ноге, а специальная комиссия установила стопроцентную вину работодателя, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 4 ноября 2026 года сайта телеканала "Ирбис ТВ", несчастный случай произошел во время исполнения трудовых обязанностей. Работник получил тяжелую травму правой стопы.

Повреждение оказалось настолько серьезным, что медикам пришлось ампутировать первый палец. Пострадавший обратился в суд и потребовал от предприятия 10 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда.

"Комиссией установлена 100-процентная вина работодателя в несчастном случае. Суд первой инстанции взыскал с ТОО "Б" компенсацию морального вреда в размере 4 миллиона тенге и расходы на представителя в размере 500 тысяч тенге", – сообщили в пресс-службе павлодарского областного суда.

С решением не согласились обе стороны и подали апелляционные жалобы. Однако судебная коллегия не нашла оснований для пересмотра дела.

Размер компенсации признали обоснованным и справедливым. В итоге решение оставили без изменений, а жалобы сторон – без удовлетворения.

Постановление вступило в законную силу.

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