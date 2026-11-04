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Общество

Три месяца без интернета и хаос 17 ноября: в Казахстане ответили на пугающий прогноз из Сети

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 20:59 Фото: pexels
"Три месяца без интернета, крах банковской системы и глобальный хаос". В Сети пугают жителей Земли цифровым апокалипсисом, который якобы наступит 17 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Первым об этом написал пользователь Wesley в популярной соцсети X (в открытых источниках указано, что это разработчик программного обеспечения из Бразилии).

Согласно его заявлению:

"Весь интернет подвергнется хакерским атакам, начнется так называемый "COVID 2.0". После того как на тысячах счетов отобразится нулевой баланс и восстановить реальные суммы будет невозможно, начнется блокировка сети. Глобальный интернет отключат на три месяца. С помощью сверхсовременного искусственного интеллекта устранят все уязвимости и ошибки, однако это приведет к массовой панике и неразберихе. Необходимо как можно скорее запастись продуктами, водой, золотом, серебром, оружием, боеприпасами и наличными деньгами. Глобальное отключение начнется 17 ноября".

При этом автор сообщения указывает, что его источник не подтвержден. Также он не называет ни информатора, ни хакерскую группировку и не приводит никаких технических подробностей.

Теперь эту рассылку активно обсуждают в социальных сетях. "Предупреждение или очередная теория заговора?" – интересуются пользователи Сети.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием о том, есть ли на сегодняшний день какие-либо угрозы или обстоятельства, в связи с которыми населению Казахстана следует формировать такие запасы.

В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) заявили, что не распространяли никаких официальных предупреждений о прогнозируемых угрозах или чрезвычайных ситуациях, в связи с которыми населению необходимо срочно формировать запасы продуктов, воды и медикаментов.

Как уточняют в ведомстве, при оценке обстановки необходимо руководствоваться информацией из официальных источников, в том числе:

  • единый номер экстренных служб 112 – для обращения за помощью при возникновении чрезвычайных ситуаций;
  • официальный сайт, Telegram-канал 112 и аккаунты МЧС РК в социальных сетях, РГП "Казгидромет", Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения и других уполномоченных государственных органов.

При этом в МЧС добавили, что заблаговременное формирование запаса предметов первой необходимости на трое суток (72 часа) является одной из рекомендуемых мер готовности населения к возможным чрезвычайным ситуациям, в том числе землетрясениям и паводкам.

В состав такого запаса целесообразно включать:

  • питьевую воду из расчета ориентировочно 3 литра на человека в сутки (для семьи из четырех человек – около 12 литров в сутки или 36 литров на трое суток);
  • продукты длительного хранения, не требующие сложного приготовления (консервы, сухари, хлебцы, крупы и другие продукты);
  • аптечку первой помощи, перевязочные материалы и необходимые индивидуальные лекарства;
  • документы, наличные деньги, средства связи и зарядные устройства, фонарь, теплую одежду и другие предметы с учетом индивидуальных потребностей.
"МЧС на постоянной основе осуществляет круглосуточный мониторинг за чрезвычайными ситуациями и ведется контроль за обеспечением безопасности граждан заинтересованными государственными органами", – подытожили в МЧС.

Ранее мы писали, что в иностранных социальных сетях распространяется видео с участием военнослужащих Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Казахстана. При этом ролик ошибочно представляют как кадры противостояния иностранных государств.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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