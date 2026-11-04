Три месяца без интернета и хаос 17 ноября: в Казахстане ответили на пугающий прогноз из Сети

"Три месяца без интернета, крах банковской системы и глобальный хаос". В Сети пугают жителей Земли цифровым апокалипсисом, который якобы наступит 17 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Первым об этом написал пользователь Wesley в популярной соцсети X (в открытых источниках указано, что это разработчик программного обеспечения из Бразилии).

🚨 Direto da deepweb Recebi informações de uma fonte não confirmada. Suspeito que possa servir de referência para o conteúdo específico do evento que ocorrerá em novembro e para a data limite. [↓ A seguir, citação ↓] Tudo na internet será hackeado, o chamado "COVID 2.0" começará, os grandes bancos serão invadidos e os dados serão completamente apagados. Após milhares de contas mostrarem "0" e não haver mais como recuperar o saldo real, ocorrerá um lockdown da rede. A internet mundial será desligada por 3 meses, e com a ajuda de uma IA superavançada, todas as vulnerabilidades e bugs serão corrigidos, mas isso causará pânico e confusão em massa. É necessário estocar comida, água, ouro, prata, armas, munição e dinheiro o mais rápido possível. O desligamento global começará em "17 de novembro". [↑ Fim da citação ↑] Claro, não é preciso levar tudo isso ao pé da letra, mas é fácil imaginar que há uma grande possibilidade de que o mundo inteiro comece a agir com base nessas informações. A Grande Depressão, a Terceira Guerra Mundial, o uso de mísseis nucleares. É preciso completar os preparativos de todos os ângulos e se preparar mentalmente para que, não importa o que aconteça, não entremos em pânico. Primeiro, vamos superar de 3 a 5 de novembro. De 17 a 19 de novembro, haverá algum tempo de folga, então. — Wesley (@wesleysimplic) November 1, 2026

Согласно его заявлению:

"Весь интернет подвергнется хакерским атакам, начнется так называемый "COVID 2.0". После того как на тысячах счетов отобразится нулевой баланс и восстановить реальные суммы будет невозможно, начнется блокировка сети. Глобальный интернет отключат на три месяца. С помощью сверхсовременного искусственного интеллекта устранят все уязвимости и ошибки, однако это приведет к массовой панике и неразберихе. Необходимо как можно скорее запастись продуктами, водой, золотом, серебром, оружием, боеприпасами и наличными деньгами. Глобальное отключение начнется 17 ноября".

При этом автор сообщения указывает, что его источник не подтвержден. Также он не называет ни информатора, ни хакерскую группировку и не приводит никаких технических подробностей.

Теперь эту рассылку активно обсуждают в социальных сетях. "Предупреждение или очередная теория заговора?" – интересуются пользователи Сети.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием о том, есть ли на сегодняшний день какие-либо угрозы или обстоятельства, в связи с которыми населению Казахстана следует формировать такие запасы.

В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) заявили, что не распространяли никаких официальных предупреждений о прогнозируемых угрозах или чрезвычайных ситуациях, в связи с которыми населению необходимо срочно формировать запасы продуктов, воды и медикаментов.

Как уточняют в ведомстве, при оценке обстановки необходимо руководствоваться информацией из официальных источников, в том числе:

единый номер экстренных служб 112 – для обращения за помощью при возникновении чрезвычайных ситуаций;

официальный сайт, Telegram-канал 112 и аккаунты МЧС РК в социальных сетях, РГП "Казгидромет", Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения и других уполномоченных государственных органов.

При этом в МЧС добавили, что заблаговременное формирование запаса предметов первой необходимости на трое суток (72 часа) является одной из рекомендуемых мер готовности населения к возможным чрезвычайным ситуациям, в том числе землетрясениям и паводкам.

В состав такого запаса целесообразно включать:

питьевую воду из расчета ориентировочно 3 литра на человека в сутки (для семьи из четырех человек – около 12 литров в сутки или 36 литров на трое суток);

продукты длительного хранения, не требующие сложного приготовления (консервы, сухари, хлебцы, крупы и другие продукты);

аптечку первой помощи, перевязочные материалы и необходимые индивидуальные лекарства;

документы, наличные деньги, средства связи и зарядные устройства, фонарь, теплую одежду и другие предметы с учетом индивидуальных потребностей.

"МЧС на постоянной основе осуществляет круглосуточный мониторинг за чрезвычайными ситуациями и ведется контроль за обеспечением безопасности граждан заинтересованными государственными органами", – подытожили в МЧС.

Ранее мы писали, что в иностранных социальных сетях распространяется видео с участием военнослужащих Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Казахстана. При этом ролик ошибочно представляют как кадры противостояния иностранных государств.