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Общество

Заморозки до -3°С, снег и пыльные бури: штормовое предупреждение объявлено по Казахстану

Заморозки, первый снег, осень в горах, похолодание, туман, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 20:51 Фото: Zakon.kz
В ряде регионов Казахстана на 5 ноября 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Атырауской области днем на севере и востоке временами сильный дождь, ночью и утром на западе и юге туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, юге и востоке 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу в центре и горных районах временами туман. Ветер юго-западный, днем в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке – чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане временами туман. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области ветер северо-восточный с переходом на западный, на юге, востоке и в горных районах порывы 15-20 м/с. Ночью на севере ожидаются заморозки -3°С. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность. В Алматы сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве ветер северо-восточный с переходом на западный, временами порывы 15-20 м/с, сохраняется высокая пожарная опасность. В горах Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов Алматы) ветер северо-восточный с переходом на западный, временами порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области на западе сильный дождь, осадки (дождь, снег), на севере и востоке – сильные осадки, гололед. Ветер южный, юго-восточный с переходом на северо-западный и юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. На востоке, западе, юге и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе осадки (дождь, снег), гололед. Ветер южный, юго-восточный с переходом на северо-западный и юго-западный, порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с.

В Западно-Казахстанской области сильный дождь, ночью и утром на западе и севере – туман. Ветер южный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. На северо-западе, западе, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске временами сильный дождь, ночью и утром туман. Ветер южный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области ночью и утром на западе, севере и востоке – туман. На западе сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ночью и утром туман.

В области Улытау ночью и утром на севере, востоке и в центре – туман. На западе и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ночью и утром туман, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области ночью и утром на востоке и юге – туман. Ветер южный, днем на западе и севере порывы 15-20 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области на западе, севере и юге – туман. В Павлодаре – туман.

В области Абай ночью и утром на севере, юге и в центре – туман.

В Мангистауской области на западе, севере и в центре временами сильный дождь, гроза, ночью и утром – туман, днем на северо-востоке пыльная буря. Ветер южный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре – чрезвычайная пожарная опасность. В Актау временами сильный дождь, гроза, ночью – туман. Ветер южный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области ночью на севере ожидаются заморозки -2°С. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере – высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области ночью в горных районах временами сильные осадки (дождь, снег), ночью и утром в горных и предгорных районах – туман. Ветер юго-восточный, в горных районах порывы 15-20 м/с. На севере, западе, в центре, горных и предгорных районах сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте ночью и утром – туман, сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области на западе, севере и юге – туман. Ветер южный, днем на западе и юге порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью и утром – туман.

В Жамбылской области ночью в горных районах сильные осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-восточный, в горных районах 15-20 м/с. На севере, юге, западе и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе сохраняется высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на севере – туман.

В Акмолинской области ночью и утром на западе, севере и юге – туман. Ветер южный, юго-западный, днем на западе и севере порывы 15-20 м/с.

Ранее синоптики предупредили, что в Казахстане 5-7 ноября 2026 года резко испортится погода. По данным РГП "Казгидромет", на республику надвигаются сильные осадки (дожди, снегопады), ожидаются гололед, похолодание и туманы. О том, какой будет погода в эти три дня в Астане, Алматы и Шымкенте, можете узнать здесь.

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Канат Болысбек
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