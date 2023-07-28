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Законодательство РК

Казахстан стал соавтором резолюции ООН, осуждающей осквернение религиозных символов

Казахстан стал соавтором резолюции ООН, осуждающей осквернение религиозных символов Фото: pixabay
Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая направлена на развитие межконфессионального диалога и противодействие разжиганию ненависти. В ее подготовке участвовал и Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МИД РК, принятая резолюция осуждает любые формы насильственных действий против людей на основании их религии или убеждений. Также документ осуждает любые акты, направленные против религиозных символов, священных книг, домов, рабочих мест, собственности, школ, культурных центров и мест поклонения.

"Решение о включении в текст резолюции ООН указаний на религиозные символы и священные книги было принято на фоне серии случаев сожжения и актов осквернения Священного Корана в европейских странах. Казахстан выступил соавтором данной резолюции вместе с другими 47 странами-членами ООН", – подчеркнули в МИД.

Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу актов сожжения Корана в некоторых европейских странах. Он подчеркнул, что считает эти акты непозволительными провокациями, направленными на нагнетание напряженности в современном мире, и призвал Генеральную ассамблею ООН сказать свое веское слово.

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