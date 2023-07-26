Токаев высказался об актах сожжения Корана в ряде государств Северной Европы

Президент Касым-Жомарт Токаев считает акты сожжения Корана в ряде государств Северной Европы непозволительными провокациями, направленными на нагнетание напряженности в современном мире, подрыв доверия между народами и государствами, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации Акорды за 26 июля, Казахстан является инициатором проведения Съездов лидеров мировых и традиционных религий. Данный форум стал платформой действенного и плодотворного диалога между видными представителями традиционных религий и конфессий.



По мнению главы государства, участившиеся случаи религиозного вандализма и безответственного поведения граждан соответствующих государств должны подвергнуться единодушному осуждению как акции, идущие вразрез с общепризнанными нормами цивилизованного сосуществования государств и религий.

"Свое веское слово по этому поводу должна сказать и Генеральная Ассамблея ООН", – говорится в сообщении.

25 июля 2023 года стало известно об активистах из радикальной группировки "Датские патриоты", которые сожгли Коран перед посольствами Египта и Турции в Копенгагене. Стоит отметить, что власти Дании и Швеции заявили, что сожалеют о сожжении священной книги, но не могут предотвратить это в соответствии с правилами, защищающими свободу слова.

Кроме того, в начале июля житель Кабардино-Балкарии пытался сжечь несколько экземпляров Корана в мечети: он собрал несколько экземпляров Корана, облил их бензином и поджег. Мужчина был задержан. Он сообщил полицейским, что никакого религиозного подтекста в его действиях не было, а сделать это ему посоветовали голоса в голове.

Еще один случай произошел в Ульяновской области России. Там задержали египтянина за сожжение Корана.

12 июля 2023 года в ООН приняли резолюцию, осуждающую сожжение Корана и других священных книг. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил о тревожном росте преднамеренных и публичных актов религиозной ненависти, проявляющихся в периодическом осквернении Священного Корана в некоторых европейских и других странах.