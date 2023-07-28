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Законодательство РК

Цифровые больничные и трудовые договоры: какие онлайн-сервисы разрабатывают в Казахстане

Какие новые цифровые сервисы для граждан разработают в Казахстане Фото: Zakon.kz
Министерства здравоохранения, юстиции, труда, финансов и индустрии работают над разработкой новых цифровых сервисов для предоставления государственных услуг гражданам РК, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Кабмина РК 28 июля, в правительстве под председательством заместителя премьер-министра, руководителя аппарата правительства Галымжана Койшыбаева обсудили итоги работы по внедрению цифровых сервисов, облегчающих жизнь граждан и бизнеса в Казахстане, за первое полугодие 2023 года.

В правительстве отметили, что ряд министерств уже активно внедряет цифровизацию. Например, Минобороны перевело приписную кампанию в проактивный формат, Минфин ввел систему электронной очереди в пропускных пунктах на границе и реализовал таможенное декларирование для физлиц через мобильное приложение, Минюст внедрил платформу "Е-нотариат", Минпросвещения начало размещать QR-коды на дипломах.

"Галымжан Койшыбаев отметил необходимость доработать некоторые онлайн-сервисы с учетом предложений и замечаний граждан. Кроме того, ряд цифровых сервисов будет реализован отраслевыми министерствами до конца года", – отметили в пресс-службе правительства.

Различные министерства за 2023 год должны будут реализовать следующие проекты по цифровизации:

  • МЧС – создать платформу для мониторинга и прогнозирования стихийных бедствий.
  • Минздрав – в пилотном режиме оцифровать процессы ОСМС, отказаться от бумажных больничных листов, перевести в цифровой формат справки формы 075/у, запустить проактивное уведомление о необходимости прохождения скрининга, внедрить автоматическое прикрепление к медучреждению при изменении прописки.
  • Минюст планирует разработать мобильное приложение для исполнительного производства.
  • Минфин упростит форму приема налоговой отчетности и реализует сервис по онлайн-снятию арестованных счетов.
  • МТСЗН разрабатывает возможность заключения трудовых договоров в режиме онлайн.
  • МИИР прорабатывает вопрос перехода на единые стандарты по оказанию коммунальных услуг.
"Наши подходы поддержаны главой государства. Важно не останавливаться на достигнутом, а двигаться дальше. Цифровизация госуслуг, переход на проактивные форматы работы – один из приоритетов деятельности правительства. Каждый гражданин должен ощутить реальный эффект от цифровизации", – резюмировал Галымжан Койшыбаев.

Ранее стало известно, что в Казахстане бумажные военные билеты можно больше не носить с собой. Теперь вместо них в личном кабинете электронной базы госданных будет значиться статус военнообязанного.

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