Когда в Медеуском районе Алматы полностью восстановят подачу воды

Директор "Алматы су" Ильяс Казиев рассказал корреспонденту Zakon.kz, что уже со 2 августа 2023 года в Медеуском районе могут восстановить регулярную подачу воды, если мутность в реке будет держаться на нормальном уровне.

Он отметил, что вода в южную часть Медеуского района пока подается в ограниченном объеме – менее 50% от потребности. При этом на прошлой неделе часть жилых массивов уже обеспечили бесперебойным водоснабжением.



"Сегодня первый день, когда вода будет стабильно по всему району до вечера – где-то до 23:00. Если по результатам анализов качество воды в Малой Алматинке в течение дня не будет падать, то водоснабжение в полном объеме будет восстановлено. Если к вечеру качество воды ухудшится, то в 23:00 или 00:00 мы воду перекроем, чтобы за ночь заполнить резервуары и на следующий день бесперебойно подавать воду", – объяснил Ильяс Казиев.

По его словам, сейчас мутность воды в реке составляет 16 мг/дц³.