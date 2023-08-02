Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Когда в Медеуском районе Алматы полностью восстановят подачу воды

Когда в Медеуском районе Алматы полностью восстановят подачу воды Фото: Zakon.kz
Директор "Алматы су" Ильяс Казиев рассказал корреспонденту Zakon.kz, что уже со 2 августа 2023 года в Медеуском районе могут восстановить регулярную подачу воды, если мутность в реке будет держаться на нормальном уровне.

Он отметил, что вода в южную часть Медеуского района пока подается в ограниченном объеме – менее 50% от потребности. При этом на прошлой неделе часть жилых массивов уже обеспечили бесперебойным водоснабжением.

"Сегодня первый день, когда вода будет стабильно по всему району до вечера – где-то до 23:00. Если по результатам анализов качество воды в Малой Алматинке в течение дня не будет падать, то водоснабжение в полном объеме будет восстановлено. Если к вечеру качество воды ухудшится, то в 23:00 или 00:00 мы воду перекроем, чтобы за ночь заполнить резервуары и на следующий день бесперебойно подавать воду", – объяснил Ильяс Казиев.

По его словам, сейчас мутность воды в реке составляет 16 мг/дц³.

Читайте также

Киберпреступники обокрали казахстанцев на 65 млн тенге

Динара Халдарова
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений
Изменились правила подготовки водителей и сдачи экзаменов на права
Казахстан переводы предприниматели
Жамаубаев о мобильных переводах в овощных лавках: Предприниматели не понимают важности
Когда в школах и колледжах Казахстана будет вводиться дистанционное обучение
Когда в школах и колледжах Казахстана будет вводиться дистанционное обучение
Кто и почему так построил газопровод в Алматинской области
Кто и почему так построил газопровод в Алматинской области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления