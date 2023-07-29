Схема перекрытия улиц в Алматы с 29 по 31 июля

С 29 по 31 июля в Алматы ограничат движение на нескольких улицах, сообщает Zakon.kz.

С 23:00 29 июля до 06:00 31 июля по северной стороне проспекта Абая от моста через реку Есентай до улицы Ауэзова перекроют движение.

Фото: Telegram/AlmatyJoly





Также движение транспорта от улицы Байтурсынулы до улицы Ауэзова будет ограничено.

Объезд рекомендуют осуществлять через улицы Сатпаева, Байтурсынова, Шевченко и Ауэзова. Также будет доступно сквозное движение транспорта по улицам Ауэзова, Манаса и Байтурсынова.

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Проезд по съездам на пересечении с улиц Муканова, Байзакова, Биокомбинатская будет ограничен. Объезд: по улицам Шевченко и Манаса.