В Астане до 20 августа перекроют участок дороги на проспекте Республики

30 июля в Астане начнутся ремонтные работы дорожного полотна на проспекте Республики, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим с 30 июля по 20 августа текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы Ташенова до Иманова.

Фото: Telegram/myastanacity

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры приносят свои извинения за причиненные неудобства и просят жителей и гостей столицы заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.

Ранее стало известно, на каких улицах ограничат движение в Алматы с 29 по 31 июля.

