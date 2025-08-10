Часть проспекта Жумабаева перекроют в Астане до 20 августа

Жителей и гостей Астаны предупредили о проведении ремонта дорожного полотна на проспекте Жумабаева, который начинается с 11 августа, сообщает Zakon.kz.

По информации столичного Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, временно закрыт для движения транспорта окажется участок от улицы К. Мунайтпасова до проспекта Б. Момышулы.

"В связи с этим, с 11 по 20 августа текущего года движение на данном участке будет частично перекрыто. При этом, движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон", – пояснили в Управлении.

Фото: акимат Астаны

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Ранее жителей Астаны предупредили о том, что до сентября полностью перекрыли движение на одном из перекрестков. Речь идет о пересечении улиц Толе би/Орынбор.