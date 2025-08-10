#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
539.49
627.7
6.75
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
539.49
627.7
6.75
Общество

Часть проспекта Жумабаева перекроют в Астане до 20 августа

Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2025 09:33 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Жителей и гостей Астаны предупредили о проведении ремонта дорожного полотна на проспекте Жумабаева, который начинается с 11 августа, сообщает Zakon.kz.

По информации столичного Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, временно закрыт для движения транспорта окажется участок от улицы К. Мунайтпасова до проспекта Б. Момышулы.

"В связи с этим, с 11 по 20 августа текущего года движение на данном участке будет частично перекрыто. При этом, движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон", – пояснили в Управлении.

Фото: акимат Астаны

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Ранее жителей Астаны предупредили о том, что до сентября полностью перекрыли движение на одном из перекрестков. Речь идет о пересечении улиц Толе би/Орынбор.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 10 по 12 августа
Общество
17:48, 09 августа 2025
Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 10 по 12 августа
Как Астану готовят к предстоящему отопительному сезону
Общество
17:26, 09 августа 2025
Как Астану готовят к предстоящему отопительному сезону
В Семее стартовало строительство Дома дружбы – подарок от Мангистауской области
Общество
16:45, 09 августа 2025
В Семее стартовало строительство Дома дружбы – подарок от Мангистауской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: