В Сингапуре впервые за 19 лет повешена женщина, торговавшая наркотиками
Активисты заявили, что на следующей неделе запланирована еще одна казнь.
По данным Центрального бюро по борьбе с наркотиками, 45-летняя Саридеви Джамани была приговорена к смертной казни в 2018 году за незаконный оборот около 31 грамма диаморфина или чистого героина. В нем говорилось, что этой суммы "достаточно, чтобы прокормить зависимость около 370 людей в течение недели".
Законы Сингапура предусматривают смертную казнь для всех, кто осужден за торговлю более 500 граммами каннабиса и 15 граммами героина.
Казнь Джамани состоялась через два дня после казни сингапурца Мохаммеда Азиза Хуссейна, 56 лет, за торговлю около 50 граммов героина.
Бюро по борьбе с наркотиками заявило, что в отношении обоих заключенных были соблюдены надлежащие правовые процедуры, включая апелляции на их приговоры, а также ходатайства о помиловании президента.
Правозащитные группы, международные активисты и ООН призвали Сингапур прекратить казни за преступления, связанные с наркотиками, и заявляют, что появляется все больше доказательств того, что это неэффективно в качестве сдерживающего фактора. Власти Сингапура настаивают на том, что смертная казнь важна для прекращения спроса и предложения наркотиков.
Правозащитные организации страны заявляют, что после возобновления повешений в марте 2022 года было казнено 15 человек за преступления, связанные с наркотиками, в среднем по одному в месяц.