Укладка асфальта в дождь удивила жителей Актобе

Актюбинцев удивили дорожные работы, проводимые во время дождя на улице Оспанова. Второй день подряд здесь укладывают второй слой асфальта, сообщает Zakon.kz.

Об этом 26 октября написало издание "Диапазон".

Как отмечают очевидцы, несмотря на мелкий дождь, дорожные работы продолжаются.

"Конечно, нужно радоваться ремонту, но не повредит ли это дороге?" – задается вопросом местная жительница Наталья.

Представитель подрядной компании "Атырауинжстрой-АИС" Саясат Бекжанулы пояснил, что работы начались накануне в сухую погоду, и был уложен щебеночно-мастичный асфальтобетон объемом около 700 тонн. По его словам, утром укладка продолжилась, однако после начала дождя работы были приостановлены, а укладывали только тот асфальт, который уже был доставлен на место.

Ранее сообщалось, что прошлогодний асфальт частично провалился на проспекте Абая в Алматы.

