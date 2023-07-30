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Астанчан предупредили об изменении схемы движения автобусных маршрутов

движение автобуса Фото: автопарк №1
Компания City Transportation Systems опубликовала новую схему движения ряда автобусных маршрутов, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации компании, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 12, 18, 28, 30, 32, 40, 46, 50, 51, 52, 56, 60.

"С измененной схемой движения маршрутов можете ознакомиться на картинке. Просим заранее планировать свой маршрут", – говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что в Астане до 20 августа перекроют участок дороги на проспекте Республики.

Елена Беляева
Астана
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