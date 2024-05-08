Автобусный маршрут изменил схему движения в Астане
Фото: Instagram/cts_kz
ТОО "City Transportation Systems" предупреждает о том, что в Астане временно изменена схема движения маршрута № 9, сообщает Zakon.kz.
Как уточняется, изменения будут действовать до завершения ремонтных работ.
Астанчан и гостей города просят заранее планировать свой маршрут.
Фото: Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны
Ранее сообщалось, что важную улицу перекроют в центре левобережья Астаны с 9 по 25 мая.
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