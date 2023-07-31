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Острый дефицит сырого молока: фермеры Казахстана бьют тревогу

Острый дефицит сырого молоко: фермеры Казахстана бьют тревогу Фото: pixabay
В Казахстане наблюдается острый дефицит сырого молока: эту тему 30 июля 2023 года обсудили в Палате предпринимателей Карагандинской области на очередном заседании Комитета АПК. Производители молочной продукции становятся зависимыми от поставок российского сырья, сообщает Zakon.kz.

В сообщении сказано, что несмотря на рост всех показателей, изготовители молочной продукции испытывают большой дефицит хорошего молока.

Вся эта ситуация ставит производство в зависимость от сухого молока и от поставок сырья из России.

Председатель РОО "Союз фермеров Казахстана" Игорь Жабяк уточняет, что если ситуация в регионе не изменится, то существует большая вероятность того, что производители молочной продукции будут вынуждены снизить обороты производства.

"Возможно, что некоторые компании даже остановят работу и закроются. Причем, такая картина острого дефицита сырого молока наблюдается не только в нашем регионе, а по всему Казахстану".Игорь Жабяк

По словам директора ТОО "NBK-A", сегодня компания испытывает трудности по количеству и качеству сырья. Которые в нынешних реалиях зачастую неадекватны цене.

"Если говорить о количестве, то на протяжении последних пяти лет идет динамическое снижение поставки молока от крестьянских хозяйств. При этом общее количество молока упало, несмотря на то, что в регионе наблюдается рост сельхозтоваропроизводителей. Получается падение количества молока быстрее, чем рост производителей".Сауле Жанкина

Предприниматели добавляют, недостаток сырого молока приходится компенсировать сухим, использование которого разрешается по техническому регламенту.

Причем, компенсируется нехватка натурального сырья сухим даже в летнее время. Ситуация осложняется тем, что сухое молоко закупается за границей и производители становятся зависимыми от цен которые диктует соседняя страна.

"Сейчас ситуация благоприятная, так как в России профицит молока, поэтому цена упала. Но это в короткой перспективе хорошо, потому что в долгой перспективе получается, что мы своих фермеров не выращиваем. Количество молока не растет. Завтра ситуация может измениться".Сауле Жанкина

Она добавляет, что как только Россия найдет более выгодные контракты (Индия, Алжир, Африка), то цена тут же вырастет.

"А мы как были зависимы от сухого молока, так и остались зависимы. Плюс Россия предлагает очень много сырого молока. Они уже активно поставляют его на север страны. А наши фермеры пока не готовы к конкуренции по цене молока. В условиях рынка наши фермеры не конкурентные".Сауле Жанкина

Также ранее сообщалось, что молокоперерабатывающие предприятия Казахстана загружены только на 77%. Неполную загруженность производителей молочной продукции связывают с засухой, которая была в 2021 году. Это привело к подорожанию кормов, что вынудило фермеров сократить поголовье скота на своих подворьях.

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Анастасия Московчук
Россия Казахстан
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