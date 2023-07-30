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Главное к утру: приговор без изменений для убийцы троих детей, нехватка молока и вновь саранча

Главное к утру: приговор без изменений для убийцы трех детей, нехватка молока и вновь саранча Фото: пресс-служба ДП Мангистауской области, pixabay, скриншот с видео
В Актау осужденному за убийство троих собственных детей оставили приговор в силе. Производители молочной продукции отмечают нехватку молока-сырья. В Костанайской области снова нашествие саранчи.

Приговор без изменения

Областная коллегия судей Мангистауской области рассмотрела апелляционную жалобу осужденного ранее местного жителя, приговоренного к пожизненному заключению. Жалобу убийцы троих малолетних детей оставили без удовлетворения.

Нехватка молока-сырья

Молокоперерабатывающие предприятия Казахстана загружены только на 77%. Причиной стала нехватка молока-сырья от фермеров, которые пострадали от засухи 2021 года, считают специалисты.

Снова саранча

В Костанайской области вновь обнаружили масштабный прилет саранчи. На этот раз, уверяют в территориальной инспекции, фермеры от насекомых не пострадают.

Новости Казахстана

В центре Семея из-за коммунальной аварии забил фонтан. Причиной стало повреждение водопроводной сети при замене теплотрассы подрядной организацией.

29 июля около 16:00 в Уральске дерево упало на автомобиль и зажало водителя. Мужчина смог самостоятельно выбраться из автомобиля до приезда спасателей.

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После жалоб жителей Уральска на заполненную торговцами площадь первого президента сотрудники акимата освободили общественное пространство.

В суде Костаная оштрафовали местного жителя, который установил в общественном месте импровизированный плакат, на котором написал нецензурные ругательства и проклятия.

Застольем и салютом отметили жители одного из частных микрорайонов Караганды появление нового асфальтированного покрытия улицы.

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Мария Мельникова
Акмолинская область Актау Караганда Костанай Костанайская область Мангистауская область Семей Уральск
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