Главное к утру: приговор без изменений для убийцы троих детей, нехватка молока и вновь саранча

В Актау осужденному за убийство троих собственных детей оставили приговор в силе. Производители молочной продукции отмечают нехватку молока-сырья. В Костанайской области снова нашествие саранчи.

Приговор без изменения

Областная коллегия судей Мангистауской области рассмотрела апелляционную жалобу осужденного ранее местного жителя, приговоренного к пожизненному заключению. Жалобу убийцы троих малолетних детей оставили без удовлетворения.

Нехватка молока-сырья

Молокоперерабатывающие предприятия Казахстана загружены только на 77%. Причиной стала нехватка молока-сырья от фермеров, которые пострадали от засухи 2021 года, считают специалисты.

Снова саранча

В Костанайской области вновь обнаружили масштабный прилет саранчи. На этот раз, уверяют в территориальной инспекции, фермеры от насекомых не пострадают.

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