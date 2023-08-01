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Астролог рассказала, кто в ближайшее время будет на грани увольнения

Астролог рассказала, кто в ближайшее время будет на грани увольнения Фото: pixabay
Астролог Елена Соболева предрекла представителям трех знаков зодиака большие неприятности на работе. Это касается Овнов, Раков и Дев, сообщает Zakon.kz.

Самый большой риск поджидает Овнов: они могут попасть под сокращение. Астролог отметила, что не стоит принимать такую ситуацию близко к сердцу. Овнам придется научиться не паниковать и быстро адаптироваться под происходящие в их жизни изменения.

Вокруг представителей знака Рак может происходить много конфликтных ситуаций, а сами Раки могут стать жертвой ссор. Им не стоит поддаваться окружающему негативу, а диалог с коллегами нужно строить аккуратно.

В жизни Дев может полностью смениться рабочее окружение, что в свою очередь повлияет на представителей этого знака зодиака. Астролог посоветовала не переживать, а воспользоваться изменениями в свою пользу. Например, обновить резюме и, может быть, даже сменить карьерную тропу.

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