Садоводы Алматинской области остались без воды

Сразу два садоводческих товарищества в Алматинской области изнывают от жажды. Людям приходится платить за приезд водовоза или покупать бутилированную воду, сообщает Zakon.kz.

Таких средств и возможностей, говорят жители, у них нет:

"Мы живем здесь как в пустыне! На улице жара 40-45 градусов! У нас нет воды: ни питьевой, ни поливной. Мы покупаем. У нас очень много пенсионеров. У нас здесь живут многодетные семьи. Как нам быть?"

Как отмечено в публикации КТК, в садоводческих товариществах есть скважина, которую пробурили десятки лет назад, но она пришла в негодность.

Местные говорят, расходы на реконструкцию и ремонт легли на их плечи. Но такие траты просто не по карману.

Тем временем в акимате заявляют, что коммуникации для центрального водоснабжения уже провели. Но из-за возникших при строительстве проблем живительная влага придет в дома только через 1-2 года.

"Мы знаем об этой проблеме. У нас в верхней части построен новый шестой пусковой водовод. Присоединение к нему есть в плане, есть в проекте. Но подрядчик неправильно установил трубы. При опрессовке трубы лопаются. Теперь мы все проверяем. Если подрядчик не исправит свою работу, подадим на него в суд". Рауан Бикожанов, главный специалист аппарата акима Туздыбастауского сельского округа

30 июля 2023 года сообщалось, что карагандинцы остались без воды из-за коммунальной аварии.