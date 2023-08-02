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Воду в Медеуском районе Алматы по-прежнему подают по графику

График подачи воды в Медеуском районе на 2 августа Фото: Zakon.kz
Водоснабжение в южной части Медеуского района Алматы по-прежнему ограничено: воду продолжают подавать по графику, сообщает Zakon.kz.

Вынужденные меры по ограничению водоснабжения в Медеуском районе Алматы продолжают действовать, сообщили 2 августа в компании "Алматы су". Воду по-прежнему подают по графику.

Подавать воду 2 августа будут по следующему графику:

  • с 7:00 до 13:00 – многоквартирным жилым домам в контуре улиц аль-Фараби, Луганского, Чайкиной, Тайманова;
  • с 19:00 до 00:00 – потребителям, расположенным южнее (выше) ул. Курмет (микрорайон "Юбилейный", Каменское плато, ЖК "Европолис", городок Алем, ЖК "Алмалы", многоквартирные жилые дома по обе стороны от ул. Керей – Жанибек хандары);
  • с 13:00 до 19:00 и с 00:00 до 7:00 часов – накопление воды в резервуары.

В "Алматы су" напомнили, что аномально жаркая погода в регионе спровоцировала интенсивное таяние горных снегов в Малоалматинском ущелье. Из-за этого произошел подъем воды в горных реках, подмыло их берега и сошли сели. Это вызвало повышение мутности воды, которую набирают для водоснабжения южной части Медеуского района.

По данным коммунального предприятия, с 1 августа анализы фиксируют снижение мутности воды ночью и утром, что позволяет набирать ее в резервуары для последующего использования.

Водоснабжение в Медеуском районе ограничили в конце июля после схода сильного селя.

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