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Происшествия

Пожарные показали страшные кадры спасения от огня дачного поселка в Акмолинской области

пожар, Акмолинская область, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2025 17:05 Фото: МЧС РК
В Акмолинской области из-за пожара в одном доме едва не сгорел весь дачный кооператив, расположенный в поселке Зеленый Бор Бурабайского района, сообщает Zakon.kz.

Огонь мгновенно охватил строение, а также баню и придворовые помещения, которые были расположены под одной крышей.

"На момент прибытия пожарных расчетов дом был полностью охвачен огнем и шел густой дым. Специалисты оперативно ликвидировали пожар на площади 300 кв. м и не допустили его распространение на рядом стоящие дачные дома", – рассказали в ДЧС региона.

Пострадавших нет, причину пожара предстоит установить специалистам.

Ранее в поселке под Астаной потушили сразу два пожара.

Андрей Дюсупов
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