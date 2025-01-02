Пожарные показали страшные кадры спасения от огня дачного поселка в Акмолинской области
Фото: МЧС РК
В Акмолинской области из-за пожара в одном доме едва не сгорел весь дачный кооператив, расположенный в поселке Зеленый Бор Бурабайского района, сообщает Zakon.kz.
Огонь мгновенно охватил строение, а также баню и придворовые помещения, которые были расположены под одной крышей.
"На момент прибытия пожарных расчетов дом был полностью охвачен огнем и шел густой дым. Специалисты оперативно ликвидировали пожар на площади 300 кв. м и не допустили его распространение на рядом стоящие дачные дома", – рассказали в ДЧС региона.
Пострадавших нет, причину пожара предстоит установить специалистам.
Ранее в поселке под Астаной потушили сразу два пожара.
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