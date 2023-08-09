Еще в одном лагере Алматинской области назревает скандал

Летний оздоровительный лагерь "Тay-land" в Жамбылском районе оказался в центре скандала. Внеплановая проверка сотрудников прокуратуры и СЭС выявила ряд нарушений, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день в лагере отдыхают 400 детей. В ходе проверки обнаружено, что в комнатах разместили по 8-10 детей, хотя по нормам должно быть не больше 4-6 ребят. А вот здания корпусов самого места отдыха, столовая и другие хозяйственные постройки нуждаются в капитальном ремонте.



"При проверке выявлены нарушения в части размещения детей и нарушения дезинфекционного режима. По результатам проверки материалы отправлены в прокуратуру для принятия решения", – сообщили в пресс-службе ДСЭК Алматинской области.

Фото: Instagram/lager_tayland

Санврачи отобрали пробы блюд из столовой лагеря. Результаты анализов сообщат позже. Корреспондент Zakon.kz попытался связаться и с администрацией лагеря по телефону, но сотрудники зоны отдыха не захотели идти на контакт.

Фото: Instagram/lager_tayland

Ранее родители пожаловались на плохие условия в детском лагере "Байтерек" Алматинской области. Прокуратура обнаружила там ряд нарушений, в том числе и пьяного директора.