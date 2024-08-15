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В Медеуском районе Алматы введена новая резервная система водоснабжения

В Алматы введена, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 16:18 Фото: Адиль Садыков
В Алматы по поручению акима Ерболата Досаева за короткий срок создана новая резервная система водоснабжения для устранения дефицита воды в южной части Медеуского района.

Реализация проекта позволила снять зависимость верхней части города от поверхностных источников водоснабжения, сильно подверженных влиянию погодных условий.

Строительство началось в феврале этого года и завершилось в июле. Благодаря резервной схеме сегодня 50 тысяч жителей южной и центральной частей Медеуского района обеспечены бесперебойным водоснабжением.

Как рассказал директор департамента водоснабжения КГП "Алматы Су" Олег Югай, особенностью данного проекта является подача воды каскадным способом от Талгарского месторождения подземных вод, и возможность функционирования в режиме реверс, то есть изменения направления движения воды как с севера на юг, так и в обратную сторону при необходимости.

"Работы велись на восьми объектах водоснабжения. Были установлены 14 единиц насосного оборудования с увеличением производительности на 60%. Введено в эксплуатацию 6 новых водозаборных скважин, выполнена реконструкция резервуара чистой воды объемом 3 тыс. м3. Кроме того, заменены опорно-регулирующие арматуры, построены новые водопроводные сети и заменены кабельные линии", – отметил Олег Югай.
В Алматы введена, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 16:18

Фото: Адиль Садыков

Жители верхней части Медеуского района отметили, что с момента подачи водоснабжения проблем с доступом нет.

"Мы видим, насколько улучшилось водоснабжение в нашем районе. Раньше была большая проблема с напором и перебоем воды. Я многодетная мать, поэтому знаю, насколько важно иметь стабильный доступ к чистой воде для ежедневных нужд. Благодарим за принятые меры, мы теперь живем в комфортных условиях", – сказала жительница Медеуского района Зарина Магайбекова.

Напомним, ранее в Медеуском районе был введен в эксплуатацию резервуар чистой воды "Балхаш", что позволило решить многолетнюю проблему с дефицитом питьевой воды в микрорайоне "Каменское плато".

В целом за последний год в мегаполисе построено 117 км водопровода и модернизировано 46 км, что позволило обеспечить доступ 99,3% населения Алматы к централизованному водоснабжению. Для решения проблем водоснабжения жителей Алатауского, Бостандыкского и Наурызбайского районов ведется строительство и проектирование 4 водозаборов. На текущий год запланировано строительство 142 км инженерных коммуникаций и ремонт 48 км сетей. Принятые меры позволят к концу года обеспечить доступ к центральному водоснабжению 99,6% жителей и снизить уровень износа сетей до 53,8%.

Следует отметить, что на период производства работ водоснабжение осуществляется бесперебойно, движение автомобилей по основным транспортным артериям города не ограничивается.

В Алматы введена, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 16:18

Фото: Адиль Садыков

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