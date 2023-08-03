13 тысяч человек уже четверо суток сидят без воды в Алматинской области

Жители села Панфилово Талгарского района из-за аварии остались без воды. Акимат пока не в силах устранить проблему, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал корреспонденту Zakon.kz аким Панфиловского сельского округа Дулат Даулеталиев, насос, обеспечивающий населенный пункт водой, вышел из строя. Специалисты пока не могут решить проблему.

"Все же из "Талгар Су" постоянно приходили отчеты о проделанной работе, давали пояснения. Вчера их сотрудники закончили работу в час ночи, но ситуация не изменилась. Напора воды в кранах по-прежнему нет", – говорят жители.

Ночью воду запускали на несколько часов, но напор был очень слабым. Жители села не успели набрать воду про запас.

Дулат Даулеталиев сообщил, что сейчас воду в село доставляют водовозами.

"Сегодня вечером обслуживающая организация обещает решить вопрос", – сказал аким.

Сейчас в селе Панфилово проживают около 13 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что сразу два садоводческих товарищества в Алматинской области остались без воды в разгар лета.