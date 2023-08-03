Итальянские кардиохирурги помогли спасти 11 детей в Алматы

Итальянские врачи помогли коллегам из Центра перинатологии и детской кардиохирургии в Алматы провести операции на сердце 11 детям, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе алматинского филиала НАО ФСМС, самому маленькому пациенту было всего 26 дней, самому старшему – восемь лет. Пять операций провели в рамках обязательного социального медицинского страхования.

В частности, алматинские и итальянские врачи спасли новорожденного, у которого выявили порок сердца. Сейчас он находится в стабильно удовлетворительном состоянии.

"Местные кардиохирурги под руководством опытных специалистов получили возможность лично ознакомиться с передовыми технологиями визуализации сердца и изучали разные техники оперативного лечения", – рассказали в ФСМС.

Еще одной пациентке, двухлетней девочке из Алматинской области, сделали уже вторую операцию – очень сложную, длившуюся четыре часа. После медицинского вмешательства девочка будет находиться под наблюдением врачей.

Ранее медики из Алматы и Шымкента провели операцию по пересадке почки в прямом эфире.