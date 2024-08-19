В Казахстане провели три внутриутробные операции

В Центре перинатологии и детской кардиохирургии в Алматы проведены успешные операции на плодах, которые помогают скорректировать врожденные патологии и улучшить шансы на рождение здоровых детей, сообщает Zakon.kz

Об этом 19 августа 2024 года рассказали в Министерстве здравоохранения. По данным ведомства, врачи центра совместно с заведующим отделением фетальной медицины Минского Республиканского научно-практического центра "Мать и дитя" провели операции трем беременным пациенткам из Алматы, Алматинской и Акмолинской областей.

В рамках этих операций были выполнены:

лазерная коагуляция плацентарных анастомозов при многоплодной беременности, осложненной фето-фетальным трансфузионным синдромом (ФФТС). Этот метод позволяет устранить патологическое соединение сосудов между плодами, что предотвращает серьезные осложнения и сохраняет жизнь обоих близнецов;

амниоредукция и амниоинфузия при патологиях околоплодных вод. Эти процедуры помогают регулировать объем околоплодной жидкости, создавая оптимальные условия для развития плода и снижая риск осложнений;

дренирование мочевого пузыря при патологии почек у плода. Эта операция предотвращает развитие почечной недостаточности, обеспечивая нормальное функционирование мочевыводящей системы плода и улучшая его шансы на здоровое развитие.

"Все операции прошли успешно, состояние пациенток на данный момент стабильно. Их беременность находится под постоянным наблюдением специалистов, что обеспечивает дальнейшее благоприятное развитие плодов". Министерство здравоохранения

Операции стали возможны благодаря проекту Министерства здравоохранения "Фетальная медицина". Теперь казахстанские женщины могут получать высокотехнологичную помощь на уровне мировых стандартов, что значительно увеличивает шансы на рождение здорового ребенка. Проект направлен на расширение доступности передовых медицинских технологий и повышение уровня пренатальной помощи в Казахстане, предоставляет будущим матерям возможность сохранить здоровье своих детей с самого начала их жизни.

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