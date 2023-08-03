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Горячую воду отключат в Медеуском районе Алматы

Горячую воду отключат в Медеуском районе Алматы Фото: pixabay
В нескольких микрорайонах Медеуского района Алматы временно отключат горячую воду из-за реконструкции теплосетей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети" 3 августа, в связи с реконструкцией теплосетей в  части зданий Медеуского района временно отключат горячее водоснабжение.


"С 9:00 до 20:00 4 августа горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Медеуского района в контуре улиц Сатпаева – Достык – Тайманова – Назарбаева, а также в микрорайонах Самал-1, Самал-2 и Самал-3. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности", – прокомментировали в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Жителей Медеуского района, которые до этого несколько дней провели без холодной воды, просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ранее в "Алматы су" сообщали, что уже со 2 августа в Медеуском районе могут восстановить регулярную подачу воды.

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