Неблагоприятные метеоусловия ожидают жителей Алматы и Актобе

Синоптики прогнозируют 4 августа высокое содержание вредных примесей в воздухе над Алматы и Актобе, сообщает Zakon.kz.

Специалисты Казгидромета сообщают о повышенном содержании загрязнений в Алматы и Актобе в пятницу, 4 августа. Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе.

занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

В пятничный день, как ранее сообщали синоптики, жителей большей части регионов Казахстана ожидают дожди и грозы. На севере страны дожди будут особо сильными, отмечают специалисты.

