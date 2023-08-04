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Примеры трудолюбия и патриотизма: братья Цан из СКО рассказали о жизни на селе

Примеры трудолюбия и патриотизма: братья Цан из СКО рассказали о жизни на селе Фото: пресс-служба акимата СКО
Братья Федор и Иван Цан – примеры трудолюбия и любви к родному селу. Они с рождения живут в селе Шагалалы Аккайынского района. Братья воспитывались в многодетной семье, в которой было 6 детей. Никто в семье Цан не боялся тяжелого труда.

Напротив, каждый старался помочь родителям и другим братьям и сестрам, рассказывает Федор.

"С детства нас приучали к труду и любви к животным. Наши родители всю жизнь проработали в животноводстве: папа пас и обучал лошадей, мама работала телятницей. Мы с детства знали, какая у них важная и почетная работа для села. Животноводство всегда было важной отраслью", – делится воспоминаниями Федор Цан.

В конце 90-х годов глава семьи ушел из ТОО и набрал табун коров и лошадей частного сектора. Стал пасти скот со своим зятем Виктором.

"В 2011 году из-за травмы зять Виктор не смог пасти скот, тогда Федор уволился из ТОО и стал помогать отцу. Конечно, это не простой труд и большая ответственность. Но в нашей семье особое особое отношение к животным, поэтому такая работа была в радость", – рассказывает Иван Цан.
Примеры трудолюбия и патриотизма: братья Цан из СКО рассказали о жизни на селе

Фото: пресс-служба акимата СКО

В 2013 году Федор Цан зарегистрировал ИП "Степняк". А через 3 года по его стопам пошел и Иван, открыл ИП "Марс". Сейчас братья работают вместе, каждый день своим трудом они вносят вклад в развитие родного села. Говорят, что ни на что не променяли бы жизнь в деревне, где они могут помогать людям, воспитывать детей и заниматься любимым делом.

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