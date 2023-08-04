Грозы и град: какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте 5-7 августа

Согласно прогнозу "Казгидромета", в ближайшие дни жителей Астаны, Алматы и Шымкента ожидает не по-летнему дождливая погода, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, в Астане с 5 по 7 августа сохранится переменная облачность, но в столицу придут дожди. 5 августа ожидается кратковременный дождь с грозой, температура составит +18+20°С ночью и +28+30°С днем. 6 августа также пройдет дождь и гроза, днем – град. Ночью в столице будет +17+19°С, днем +26+28°С. Температура продолжит снижаться 7 августа, когда в Астане ожидается дождь с грозой и градом (ночью +16+18°С, днем +25+27°С). Ветер все эти дни будет северо-восточным, 7-12 м/с, с порывами 15-20 м/с при грозе.

В Алматы:

5 августа : переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Ночью +23+25°С, днем сильная жара +36+38°С;

: переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Ночью +23+25°С, днем +36+38°С; 6 августа : переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза . Ветер юго-западный 3-8 м/с с порывами 15-20 м/с при грозе. Ночью +23+25°С, днем сильная жара +35+37°С;

: переменная облачность, во второй половине дня кратковременный . Ветер юго-западный 3-8 м/с с порывами 15-20 м/с при грозе. Ночью +23+25°С, днем +35+37°С; 7 августа: переменная облачность, дождь (днем временами сильный), гроза, град. Ветер западный, 3-8 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Ночью +20+22°С, днем +26+28°С.

Дожди придут и в Шымкент. Здесь 5 августа прогнозируют переменную облачность, без осадков, ветер северо-западный, 8-13 м/с. Ночью +21+23°С, днем +36+38°С. 6 августа будет переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный 8-13 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем +30+32°С. 7 августа переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный и северо-западный, 8-13 м/c, утром и днем порывы 15-20 м/с. Ночью +19+21°С, днем +29+31°С.